雲端最前線／罷韓會有變數？同意票低空過門檻？

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針對罷韓案，最新民調顯示，一定會去投票且同意罷免的民眾比例佔36.0%。若以內政部2015年高雄市總人數166萬人估算，一定會去同意票約為59.8萬人，剛好低空飛過57萬5091票的同意罷免門檻，由於民調不代表結果，也為罷免投票預測埋下變數。《雲端最前線》26日邀請新北市議員葉元之、高雄市議員林智鴻以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜的市長寶座岌岌可危，根據地方滾動式民調，同意罷免人數呈現持續上升。至於國民黨補選人選，除了高市副市長李四川外，前立委陳宜民、高雄市農業局長吳芳明、前台東縣長黃健庭都被點名。但李四川駁斥傳聞，強調自己戶籍在新北不會參選補選，民進黨則以行政院副院長陳其邁出現機率最大。

新冠肺炎重創全球，最早爆發疫情的中國及世界衛生組織（WHO）都備受指責。外媒披露，中國國家主席習近平的妻子彭麗媛列世衛9名親善大使之一，官網卻對她的身分隻字未提。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。