　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／罷韓會有變數？同意票低空過門檻？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

針對罷韓案，最新民調顯示，一定會去投票且同意罷免的民眾比例佔36.0%。若以內政部2015年高雄市總人數166萬人估算，一定會去同意票約為59.8萬人，剛好低空飛過57萬5091票的同意罷免門檻，由於民調不代表結果，也為罷免投票預測埋下變數。《雲端最前線》26日邀請新北市議員葉元之、高雄市議員林智鴻以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼高雄市府韓國瑜_購物節 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜的市長寶座岌岌可危，根據地方滾動式民調，同意罷免人數呈現持續上升。至於國民黨補選人選，除了高市副市長李四川外，前立委陳宜民、高雄市農業局長吳芳明、前台東縣長黃健庭都被點名。但李四川駁斥傳聞，強調自己戶籍在新北不會參選補選，民進黨則以行政院副院長陳其邁出現機率最大。

新冠肺炎重創全球，最早爆發疫情的中國及世界衛生組織（WHO）都備受指責。外媒披露，中國國家主席習近平的妻子彭麗媛列世衛9名親善大使之一，官網卻對她的身分隻字未提。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
快訊／鋒面接近中！　9縣市「大雨特報」防雷擊強陣風
吳朋奉板橋獨居倒在陽台死亡多時…姪女悲痛：原本約好一起出門的
吳朋奉55歲仍獨居「揪心原因曝光」　曾交法國、日本女友全遺憾
快訊／楊翠接掌促轉會主委　獲72立院同意票
《浪子回頭》點閱快破億…吳朋奉猝逝「有一天，咱都老」網爆淚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄花5千萬振興辦購物嘉年華　綠營民代：反罷免大撒幣！

端牛肉！高雄「振興購物嘉年華」抽黃金、名車　預估帶33億經濟效益

吳朋奉5年前「主動伸手幫忙」視障人士！　特列5細心步驟…狂被讚正確示範

憲兵首次公開「紅隼反裝甲火箭彈」　蔡英文親自驗證緝毒犬訓練

雲端最前線／罷韓會有變數？同意票低空過門檻？

女閣員比例雪崩式下跌...慘輸侯韓柯市府　國民黨要求蔡英文立即改善

北捷松山新店線列車門異常　600人被趕下車

美2架轟炸機再傳穿越巴士海峽　轉向飛往「這個地方」

快訊／楊翠接掌促轉會主委　獲72立委同意票

快訊／被質疑選後切割香港　蔡英文親口回擊國民黨講法錯誤

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

她騎車闖紅燈！遭撞飛翻滾倒地 下秒爬起：我趕上班...逃離現場

高雄花5千萬振興辦購物嘉年華　綠營民代：反罷免大撒幣！

端牛肉！高雄「振興購物嘉年華」抽黃金、名車　預估帶33億經濟效益

吳朋奉5年前「主動伸手幫忙」視障人士！　特列5細心步驟…狂被讚正確示範

憲兵首次公開「紅隼反裝甲火箭彈」　蔡英文親自驗證緝毒犬訓練

雲端最前線／罷韓會有變數？同意票低空過門檻？

女閣員比例雪崩式下跌...慘輸侯韓柯市府　國民黨要求蔡英文立即改善

北捷松山新店線列車門異常　600人被趕下車

美2架轟炸機再傳穿越巴士海峽　轉向飛往「這個地方」

快訊／楊翠接掌促轉會主委　獲72立委同意票

快訊／被質疑選後切割香港　蔡英文親口回擊國民黨講法錯誤

快訊／鋒面接近中！雨彈再炸中南部　9縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

高雄花5千萬振興辦購物嘉年華　綠營民代：反罷免大撒幣！

信心潰散！2500萬去年屋主不賣　今年摸著鼻子降價400萬

AirPods未來也能測心律！傳將搭環境光源感測器添健康監測功能

端牛肉！高雄「振興購物嘉年華」抽黃金、名車　預估帶33億經濟效益

吳朋奉生前指定「黑白遺照」　張詩盈淚崩：他才說這張照片真好看

吳朋奉5年前「主動伸手幫忙」視障人士！　特列5細心步驟…狂被讚正確示範

俄羅斯軍方Mi-8直升機「15公尺高墜地起火」　4名機組人員死亡

路人群聚騎樓探頭...她以為遇「排隊美食」　走近才發現是濕背秀！

「解封期未知數！」蒙古總理：將持續鎖國到出現可用疫苗為止

政治熱門新聞

吳子嘉斷言罷韓結局：韓國瑜逃過一劫！

攻陷西門町！陸生18張武統奪島照　專家說話了

罷免倒數12天！韓粉急撂人「監票」

國安高層：近期宣布具體協助港人措施

網讚大「瑜」治水有成　市民有感！

國民黨：綠營只會跟香港蹭在一起

楊翠拿下72立委票接掌促轉會主委

綠委連署時力提案遭殃　高嘉瑜臉書回應了

蘇貞昌收到幕僚給的一張圖　害他無法發脾氣...只好PO上臉書

稱「台灣執政當局」遭砲轟　時力立委道歉了！

快訊／被質疑選後切割香港　蔡英文親口回擊國民黨

國艦國造4千噸級巡防艦　首艦12月交船

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

國軍「1分半」武器片　回嗆共軍

更多熱門

相關新聞

快訊／被質疑選後切割香港　蔡英文親口回擊國民黨

快訊／被質疑選後切割香港　蔡英文親口回擊國民黨

北京政府推「港版國安法」，引起港人反彈，而總統蔡英文日前表態與港人站在一起，未來不排除停止適用香港澳門關係條例；不過，此番說法國民黨主席江啟臣則批評她切割。對此，蔡英文26日上午表示，她之後會做完整的說明，國民黨的講法是錯的。

罷韓倒數10日！27日零時起散播、轉傳民調「最高罰500萬」

罷韓倒數10日！27日零時起散播、轉傳民調「最高罰500萬」

國民黨團拒背書促轉會人事案

國民黨團拒背書促轉會人事案

韓國瑜推「寄助高雄」活動　把錢寄放店家助經濟

韓國瑜推「寄助高雄」活動　把錢寄放店家助經濟

民進黨：破千「辣台派」申請加入民進黨　

民進黨：破千「辣台派」申請加入民進黨　

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播國民黨民進黨葉元之林智鴻楊文嘉王時齊罷韓韓國瑜李四川

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

不爽店家寫「武漢肺炎」！黃安當場塗改：井蛙的錯別字

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

百億男友欠2,300萬房租！吳佩慈帶4娃飛港

金正恩親簽晉升令　這位大將獲封「次帥」

周揚青打槍羅志祥首現身　機場討抱對象曝光

城隍廟香腸伯肝只剩一半　兒女相繼罹癌亡

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面