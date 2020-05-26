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促轉會人事全數過關　委員完整名單一次看

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▲▼立法院院會 進行促轉會同意權投票 開票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會進行促轉會人事同意權開票。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院會26日上午行使促進轉型正義委員會人事同意權案投票，國民黨拒絕背書未出席投票，不過，民進黨與其他在野黨合作挾國會人數優勢，最終所有提名人皆獲72張同意票、出席立委過半數通過，由楊翠接掌促轉會主委、葉虹靈出任副主委，王增勇、林佳範、陳雨凡出任專任委員，彭仁郁、徐偉群、蔡志偉出任兼任委員。

▲▼立法院院會 進行促轉會同意權投票 開票。（圖／記者屠惠剛攝）

為讓投票順利進行，民進黨團發布甲級動員，立委一早6點30分就抵達議場，並先佔據主席台，國民黨團則拒絕背書人事案，未現身議場領票、投票。

國民黨團總召林為洲表示，國民黨不反對促轉會成立，因為國家從威權走到民主，歷經228事件、白色恐怖等，這些都不是假的，促轉會有必要，但要以公平正義為前提；促轉會是獨立機關，每個人都應該超出黨派獨立行使職權，但這次提名的每個委員都不符合標準。

林為洲表示，他很尊敬楊翠，但也特別反對她擔任主委，因為楊翠的祖父楊逵是228事件受難者，身為受害者家屬，不適合擔任促轉會委員甚至是主委。他認為，促轉會將來要決定查明白色恐怖時期的真相，甚至要決定賠償、補償事宜，楊翠作為被害人的家屬，卻要擔任裁判的角色，決定真相、賠償多少，這不恰當。

促轉會新人事名單如下：

楊翠任主委
現職：促轉會代理主委
專長：日治台灣婦女史、原住民文學、白色恐怖文學與口述史
經歷：靜宜大學台灣文學系副教授；成功大學台灣文學系助理教授；中興大學台灣文學與跨國文化研究所副教授；東華大學華文文學系副教授、教授

▲▼內閣總辭合影,促轉會主委楊翠。（圖／記者李毓康攝）

▲楊翠。（資料照／記者李毓康攝）

葉虹靈任副主委
現任：促轉會委員
專長：轉型正義、集體記憶研究
經歷：台灣民間真相與和解促進會執行秘書、社會民主黨秘書長

▲▼促轉會「0824非正式會議」調查說明記者會-葉虹靈。（圖／記者黃克翔攝）

▲葉虹靈。（資料照／記者黃克翔攝）

王增勇任專任委員
現職：政治大學社會工作研究所教授
專長：老人福利、長期照顧、原住民社工
經歷：中華民國紅心字會秘書長；中華民國老人福利推動聯盟秘書長；國立陽明大學衛生福利研究所助理教授；國立陽明大學衛生福利研究所副教授兼所長；國立政治大學社會工作研究所副教授兼所長

林佳範任專任委員
現職：台灣師範大學公民教育與活動領導學系副教授
專長：人權、學生權利、人權教育、法治教育
經歷：台灣師範大學公民訓育學系助理教授、台灣人權促進會會長、國民中小學課程與教學輔導人權教育召集人

陳雨凡任專任委員
現職：立法委員林昶佐服務團隊執行長
專長：國際人權法
經歷：執業律師；財團法人法律扶助基金會台北分會高級專員、高級專員主任、代理執行秘書、執行秘書；財團法人法律扶助基金會總會業務處高級專員主任；財團法人民間司法改革基金會研究員、副執行長、執行長

▲▼陳雨凡律師宣布投入信義南松山立委選舉記者會-陳雨凡。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳雨凡。（資料照／記者黃克翔攝）

彭仁郁任兼任委員
現職：促轉會專任委員
專長：精神分析、政治暴力創傷與療癒
經歷：中央研究院民族學研究所博士後研究人員；中央研究院民族學研究所助研究員、副研究員

徐偉群任兼任委員
現職：中原大學財經法律學系副教授
專長：刑法、轉型正義研究
經歷：崇右技術學院財經法律學系講師、助理教授；中原大學財經法律學系助理教授

蔡志偉任兼任委員
現職：國立東華大學財經法律研究所暨法律學系副教授
專長：原住民族法、人權法、國際法、文化法、教育法
經歷：國立臺東大學南島文化研究所助理教授；國立東華大學民族發展與社會工作學系助理教授、副教授；國立臺北教育大學教育經營與管理學系副教授；國家教育研究院副研究員兼原住民族教育研究中心主任

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