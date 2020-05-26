快訊／楊翠接掌促轉會主委　獲72立委同意票

▲立法院院會進行促轉會同意權案投票。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院會26日上午行使促進轉型正義委員會人事同意權案投票，國民黨拒絕背書未出席投票，共有72名立委出席投票，楊翠獲得72張同意票、出席立委過半數通過，將接掌促轉會主委。

行政院函送促進轉型正義委員會委員提名名單，更換提名專任委員楊翠為主任委員、葉虹靈為副主任委員，專任委員彭仁郁為兼任委員；另新提名王增勇、林佳範及陳雨凡等為專任委員，新提名徐偉群及蔡志偉等二人為兼任委員。

為讓投票順利進行，民進黨團發布甲級動員，立委一早6點30分就抵達議場，並佔據主席台，國民黨團立委未現身議場領票、投票，10點召開記者會，拒絕背書促轉會人事。

國民黨團總召林為洲表示，他很尊敬楊翠，但也特別反對她擔任主委，因為楊翠的祖父楊逵是228事件受難者，身為受害者家屬，不適合擔任促轉會委員甚至是主委。

林為洲表示，促轉會將來要決定查明白色恐怖時期的真相，甚至要決定賠償、補償事宜，作為被害人的家屬卻要擔任裁判的角色，決定真相、賠償多少，他認為不恰當。

民進黨團書記長鍾佳濱則表示，民進黨團過去在人事同意權的行使上都是一致性投票，這一次也沒有例外，對於在野黨如何行使同意權都表示尊重。