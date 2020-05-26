時力黨團籲立院發表聲明撐香港　國會朝野共同譴責蠻橫暴行

▲時代力量黨團召開「對新內閣的期待」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸日前在兩會上提出「香港版國安法」並將於28日審議，此法讓香港僅存的獨立空間形同消失，致上萬香港人在24日走上街頭示威抗議；時代力量立法院黨團26日呼籲，立法院長游錫堃應儘快召集黨團協商，研擬國會共同聲明，以譴責中共的蠻橫暴行。

時代力量黨團26日上午召開「對新內閣的期待」記者會，針對香港局勢，呼籲各黨團能同意共同提出立法院朝野黨團共同聲明，並提出《房屋稅條例》與《礦業法》等修法，期盼行政院長蘇貞昌在疫情趨緩後，正視國內所面臨迫切的需求。

時代力量黨團總召邱顯智表示，中共人大企圖通過「香港版國安法」，對香港的影響非常重大，甚至會進一步侵害香港的民主自由，「恐怕之後的香港就變成中國大陸的支配」，呼籲游錫堃應儘快召集黨團協商，研擬國會共同聲明，以譴責中共的蠻橫暴行。

邱顯智指出，時力黨團所提出的朝野黨團共同聲明，其中有四大重點，分別為「譴責中共撐香港」、「專案協助助香港」、「政治庇護護港民」，以及「緊盯變化顧臺灣」。邱顯智說，蔡英文日前在臉書上提到，「依據港澳條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」，至於是要部份還是全部停止適用，還是需要游錫堃召集黨團協商處理。

▲時代力量黨團召開「對新內閣的期待」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



針對高房價問題，邱顯智也指出，根據央行統計數據顯示，台灣近幾年房貸與建築貸款的總餘額已經超過GDP百分之50的佔比，遠超過世界認定百分之40的泡沫化指標，因此時力主張在擁有第四戶房產之後，應該課以較高的稅率，才是讓房價正常化的正當手段。

邱顯智表示，內政部次長花敬群過去在任教時曾說過，把房地產當經濟的火車頭是錯誤的，應該要課以持有稅率，結果現在「花次長打臉花教授」，造成房價不減反增，時力希望未來四年政府必須對房地產有所作為，讓房價回歸到正常水準，讓空屋有釋出使用的動機。

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