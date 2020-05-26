　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力黨團籲立院發表聲明撐香港　國會朝野共同譴責蠻橫暴行

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼時代力量黨團召開「對新內閣的期待」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量黨團召開「對新內閣的期待」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸日前在兩會上提出「香港版國安法」並將於28日審議，此法讓香港僅存的獨立空間形同消失，致上萬香港人在24日走上街頭示威抗議；時代力量立法院黨團26日呼籲，立法院長游錫堃應儘快召集黨團協商，研擬國會共同聲明，以譴責中共的蠻橫暴行。

時代力量黨團26日上午召開「對新內閣的期待」記者會，針對香港局勢，呼籲各黨團能同意共同提出立法院朝野黨團共同聲明，並提出《房屋稅條例》與《礦業法》等修法，期盼行政院長蘇貞昌在疫情趨緩後，正視國內所面臨迫切的需求。

時代力量黨團總召邱顯智表示，中共人大企圖通過「香港版國安法」，對香港的影響非常重大，甚至會進一步侵害香港的民主自由，「恐怕之後的香港就變成中國大陸的支配」，呼籲游錫堃應儘快召集黨團協商，研擬國會共同聲明，以譴責中共的蠻橫暴行。

邱顯智指出，時力黨團所提出的朝野黨團共同聲明，其中有四大重點，分別為「譴責中共撐香港」、「專案協助助香港」、「政治庇護護港民」，以及「緊盯變化顧臺灣」。邱顯智說，蔡英文日前在臉書上提到，「依據港澳條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」，至於是要部份還是全部停止適用，還是需要游錫堃召集黨團協商處理。

▲▼時代力量黨團召開「對新內閣的期待」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量黨團召開「對新內閣的期待」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

針對高房價問題，邱顯智也指出，根據央行統計數據顯示，台灣近幾年房貸與建築貸款的總餘額已經超過GDP百分之50的佔比，遠超過世界認定百分之40的泡沫化指標，因此時力主張在擁有第四戶房產之後，應該課以較高的稅率，才是讓房價正常化的正當手段。

邱顯智表示，內政部次長花敬群過去在任教時曾說過，把房地產當經濟的火車頭是錯誤的，應該要課以持有稅率，結果現在「花次長打臉花教授」，造成房價不減反增，時力希望未來四年政府必須對房地產有所作為，讓房價回歸到正常水準，讓空屋有釋出使用的動機。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
這項徵兆是警訊！醫曝「11生活習慣」猝死機率飆高
女學生控教授性侵大逆轉！火辣錄音檔曝光　她嬌羞：你捏捏我吧
獨／吳朋奉「我一定要顧好身體，好好照顧媽」　月花5萬給老母…
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「沒有分配不均的囤房現象」　內政部：持4戶以上房屋者僅占4.52％

扯！美麗灣案面臨天價10億求償　台東縣府：業者把「未來營運收益」都算進去

中和、林口接連發生槍擊案　侯友宜強調4點：迅速破案、全力掃黑！

基隆社會住宅單一窗口包租代管開辦　林右昌籲：千載難逢把握良機

促轉會人事全數過關　委員完整名單一次看

迎接第4個「14天0本土病例」　蘇貞昌：邊境嚴管、國內鬆綁

沈富雄疑敦睦艦隊8人有抗體「太少」　大膽推斷「病毒在左營登艦」

周春米提修法「罷免團體可收政治獻金」　內政部：下會期提出版本

外交部指中方毀諾推港版國安法：解決問題的鑰匙在北京和港府

外交部：滯留俄羅斯94台人、2俄籍配偶26日晚間將返抵國門

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

「沒有分配不均的囤房現象」　內政部：持4戶以上房屋者僅占4.52％

扯！美麗灣案面臨天價10億求償　台東縣府：業者把「未來營運收益」都算進去

中和、林口接連發生槍擊案　侯友宜強調4點：迅速破案、全力掃黑！

基隆社會住宅單一窗口包租代管開辦　林右昌籲：千載難逢把握良機

促轉會人事全數過關　委員完整名單一次看

迎接第4個「14天0本土病例」　蘇貞昌：邊境嚴管、國內鬆綁

沈富雄疑敦睦艦隊8人有抗體「太少」　大膽推斷「病毒在左營登艦」

周春米提修法「罷免團體可收政治獻金」　內政部：下會期提出版本

外交部指中方毀諾推港版國安法：解決問題的鑰匙在北京和港府

外交部：滯留俄羅斯94台人、2俄籍配偶26日晚間將返抵國門

大媽喝醉送醫「文件猛砸護理師臉」　瞎掰忘記了下場曝光

法甲成五大聯賽唯一停賽　里昂主席氣炸寫信向政府陳情復賽

鋒面雨彈往北炸！大雨特報擴及12縣市　新竹以南全面警戒雷擊強陣風

在家就能動！韓網爆紅「本命減肥法」　粉絲做到哭：想改擔主唱了啦

「沒有分配不均的囤房現象」　內政部：持4戶以上房屋者僅占4.52％

月子中心花費要女生AA？　她1句「生產也AA阿」神打臉：剪會陰你就同時剪！

法鬥誤食「超常見植物」中毒　穿鼻胃管住院1周仍離世

想喝思樂冰靠地圖就能找到！店家張貼走入歷史公告⋯小七駁：還是有賣

吳朋奉「外省人卻說流利台語」！　原因有洋蔥：喜歡就是喜歡

小資族月繳房租「不如買房」？網神回：寧願投資也不當房奴

政治熱門新聞

吳子嘉斷言罷韓結局：韓國瑜逃過一劫！

攻陷西門町！陸生18張武統奪島照　專家說話了

罷免倒數12天！韓粉急撂人「監票」

網讚大「瑜」治水有成　市民有感！

國安高層：近期宣布具體協助港人措施

楊翠拿下72立委票接掌促轉會主委

國民黨：綠營只會跟香港蹭在一起

快訊／被質疑選後切割香港　蔡英文親口回擊國民黨

綠委連署時力提案遭殃　高嘉瑜臉書回應了

蘇貞昌收到幕僚給的一張圖　害他無法發脾氣...只好PO上臉書

稱「台灣執政當局」遭砲轟　時力立委道歉了！

國艦國造4千噸級巡防艦　首艦12月交船

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

國軍「1分半」武器片　回嗆共軍

更多熱門

相關新聞

參審 VS. 陪審 哪個能解決司法民怨？│行動法庭 第66集

參審 VS. 陪審 哪個能解決司法民怨？│行動法庭 第66集

蔡英文總統在2016年選上總統時，她在就職演說中，提到要推動司法改革，召開司改國是會議，受到當時社會大眾的肯定；四年過去了，蔡英文在2020年連任總統，她在就職演說中，再度宣示司法改革，提到未來四年內，國民法官制度一定要上路。所謂的國民法官制度，也就是目前司法院推動的國民參與刑事審判制度，白話一點說，就是參審制，讓老百姓和法官共同審判刑事案件。 改為參審制，究竟是好或不好？民間團體有完全不同的看法。高達一百五十五個以上的民間團體，包括民間司改會等等的民團，透過各種方式，反對司法院提出的「國民法官參審制」

楊翠拿下72立委票接掌促轉會主委

楊翠拿下72立委票接掌促轉會主委

國民黨團拒背書促轉會人事案

國民黨團拒背書促轉會人事案

促轉會人事同意權案立院今投票

促轉會人事同意權案立院今投票

黃捷：若韓國瑜有心聲援國際應親自表態

黃捷：若韓國瑜有心聲援國際應親自表態

關鍵字：

時代力量邱顯智立法院游錫堃

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

影帝吳朋奉倒在陽台死亡多時　姪女悲痛：約好了一起出門

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

不爽店家寫「武漢肺炎」！黃安當場塗改：井蛙的錯別字

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

百億男友欠2,300萬房租！吳佩慈帶4娃飛港

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面