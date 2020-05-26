口罩最快6/1解禁！中衛電話被打爆　「有客戶一次下訂數十萬盒」

記者黃翊婷／綜合報導

口罩徵收即將解禁，目前規劃政府定量徵用800萬片，其餘產能則開放業者自由販售，不過，詳細的規則仍有待今日（26日）召開會議協調。而口罩大廠中衛過去因為產品顏色多元，受到消費者喜愛，如今徵收有望解禁，國內外訂單飆升至疫情前的20、30倍，電話更是早已被打爆。

▲全台口罩廠在疫情爆發初期就被政府徵用。（圖／記者唐詠絮翻攝）

中衛上月15日在臉書粉絲專頁PO文公告，「我們收到了來自阿中部長的掛號信，延長口罩徵收政策至6月30日」，網友們也紛紛PO出庫存或是在藥局領到的口罩照片力挺，「一開放解禁就復仇式購買！」、「謝謝你們，辛苦你們了」。不過，近期傳出口罩徵收有望提早在6月1日解禁，陸續也有民眾留言提問，但尚未獲得業者回覆。

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根據《中央社》報導，自從中央流行疫情指揮中心宣布口罩禁令最快6月1日解除，不僅開放外銷，也可以在國內販售，中衛的訂單一夕飆升，客戶遍及歐美、亞洲國家，還有來自美國、義大利、西班牙的客戶是透過駐台辦事處或代表處聯繫，訂單相較於疫情爆發前增加20至30倍，甚至有客戶一次下訂數十萬盒，洽詢電話已經被打爆了。

▼▲成人口罩一週可領9片的政策公布時，藥局曾再現排隊人潮。（圖／記者林悅翻攝、記者林育綾攝）

至於口罩禁令是否真的能夠提早解除，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，解禁時程應有一定步驟，先是定額徵收，其次是戰備庫存滿載，再來才有力量援助其他國家。經濟部政務次長王美花也表示，經濟部已與衛福部確認，自6月1日起將維持每天徵用800萬片口罩的水準，其餘未被徵用的產能，廠商可以自行在國內銷售，或是消化國外的訂單。

依據經濟部統計，5月7日至5月20日國內口罩銷售概況如下，每日在藥局及衛生所銷售的數量約為570萬片，而透過便利商店等通路購買的口罩數量約為127萬片，總計每日一般民眾需求約697萬片。

王美花指出，目前國內口罩戰備庫存量約2億片至3億片，數量很充足，未來實名口罩銷售制度仍會持續一段時間，確保民眾防疫需求得以滿足，在定量徵收制上路後，如果發現有廠商炒作或哄抬價格，政府也會有罰則防杜漏失。