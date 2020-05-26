「發票連中6張」！　他爽曝消費地點...網一看傻眼：好運用完了

▲有幸運兒在新北7-11花15元買茶飲就中了千萬大獎，為示意圖。（圖／記者陳涵茵攝）



記者曾羿翔／綜合報導



統一發票25日開獎，有消費者在新北7-11花了15元買茶飲就幸運中了千萬大獎。有網友就到批踢踢八卦板發文表示，「自己這期連中了6張，且都是在便利商店買東西的發票，該注意些什麼？」結果引起其他網友熱烈討論。財政部公布3、4月發票中獎號碼，共有3位千萬大獎得主。

原PO表示，中了6張，全都是在全家買東西的發票。發文還附上雲端對獎截圖，可看見中獎金額共台幣2000元，包括了5張6獎200元，還有一張5獎1000元。網友看了紛紛留言表示，「注意你今年的運氣都用完了」、「注意安全」、「你等一下走路小心路上香蕉皮啊」、「最好捐點錢出來做善事」、「乾爹！」、「中1000萬再來現」。

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▲有網友6張發票連中獎，都是在超商購物。（圖／翻攝自批踢踢）



有網友就好奇發問，總共對了幾張發票？ 原PO則回應，自己對了370張左右。另也有人表示「7張才會被盯上，6張OK的。」原PO對此更自爆，「老實說我連專屬獎都有中一張，所以是7張.....」幸運度讓人超羨慕。

財政部25日公布最新一期2020年3、4月統一發票的中獎號碼，共有3位千萬大獎得主，分別為在新竹購買81元的義大利麵與茶飲、新北市7-11買15元茶飲、以及在文山區新萬隆門市購買35元零食的幸運兒。