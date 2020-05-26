　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「發票連中6張」！　他爽曝消費地點...網一看傻眼：好運用完了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲發票中獎,發票。（圖／記者陳涵茵攝）

▲有幸運兒在新北7-11花15元買茶飲就中了千萬大獎，為示意圖。（圖／記者陳涵茵攝）

記者曾羿翔／綜合報導

統一發票25日開獎，有消費者在新北7-11花了15元買茶飲就幸運中了千萬大獎。有網友就到批踢踢八卦板發文表示，「自己這期連中了6張，且都是在便利商店買東西的發票，該注意些什麼？」結果引起其他網友熱烈討論。財政部公布3、4月發票中獎號碼，共有3位千萬大獎得主。

原PO表示，中了6張，全都是在全家買東西的發票。發文還附上雲端對獎截圖，可看見中獎金額共台幣2000元，包括了5張6獎200元，還有一張5獎1000元。網友看了紛紛留言表示，「注意你今年的運氣都用完了」、「注意安全」、「你等一下走路小心路上香蕉皮啊」、「最好捐點錢出來做善事」、「乾爹！」、「中1000萬再來現」。

▲有網友連中6張發票都在超商。（圖／翻攝自批踢踢）

請繼續往下閱讀...

▲有網友6張發票連中獎，都是在超商購物。（圖／翻攝自批踢踢）

有網友就好奇發問，總共對了幾張發票？ 原PO則回應，自己對了370張左右。另也有人表示「7張才會被盯上，6張OK的。」原PO對此更自爆，「老實說我連專屬獎都有中一張，所以是7張.....」幸運度讓人超羨慕。

財政部25日公布最新一期2020年3、4月統一發票的中獎號碼，共有3位千萬大獎得主，分別為在新竹購買81元的義大利麵與茶飲、新北市7-11買15元茶飲、以及在文山區新萬隆門市購買35元零食的幸運兒。

ET快訊
桃園深夜小客車自撞起火！3人亡皆成焦屍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

驚悚畫面！杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」癱瘓20分鐘細胞全崩解

「發票連中6張」！　他爽曝消費地點...網一看傻眼：好運用完了

台灣入梅了！鋒面「雷雨彈」3天橫掃北→南　最猛降雨時間點出爐

5小時「日環食」6/21登場！全台9縣市肉眼可見　下次要等近2世紀

文大女友遭公車輾斃　國手1年後「淚崩告白」：留下的人活著好累

第1本「約會暴力」受害者親身經歷！韓國漫畫網路發表獲200萬人共鳴

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」總統套房　業者開門傻了

陸抽沙船「台灣灘」盜沙　保育協會籲：淺堆海洋生態需即刻救援

秋行軍蟲疫情擴大「首次寄主落花生」！　防檢局急公告8種防治藥劑

信義誠品5/29後「從此不打烊」！新24小時書店改裝首公開　深夜美食超吸睛

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

她騎車闖紅燈！遭撞飛翻滾倒地 下秒爬起：我趕上班...逃離現場

再批台灣「以疫謀獨」　王毅：兩岸實現統一是必然趨勢

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

「100種Google Maps詛咒前女友」　全台景點都有他！網笑：怨念好深

驚悚畫面！杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」癱瘓20分鐘細胞全崩解

「發票連中6張」！　他爽曝消費地點...網一看傻眼：好運用完了

台灣入梅了！鋒面「雷雨彈」3天橫掃北→南　最猛降雨時間點出爐

5小時「日環食」6/21登場！全台9縣市肉眼可見　下次要等近2世紀

文大女友遭公車輾斃　國手1年後「淚崩告白」：留下的人活著好累

第1本「約會暴力」受害者親身經歷！韓國漫畫網路發表獲200萬人共鳴

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」總統套房　業者開門傻了

陸抽沙船「台灣灘」盜沙　保育協會籲：淺堆海洋生態需即刻救援

秋行軍蟲疫情擴大「首次寄主落花生」！　防檢局急公告8種防治藥劑

信義誠品5/29後「從此不打烊」！新24小時書店改裝首公開　深夜美食超吸睛

中壢夫妻狂嗆房東！爆「屋內當賭場」抽菸　網傻：有2個孩子耶

「打長期戰的覺悟」！日本全境解封　安倍：病毒確實從中國擴散

吳子嘉斷言罷韓結局：韓國瑜逃過一劫！　封關民調「在高雄算低」

驚悚畫面！杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」癱瘓20分鐘細胞全崩解

快訊／北京深夜有感地震！測定規模3.6　網嚇：突然晃3下

中職／領隊會議討論比賽用球　劉志威與聯盟正面交鋒　

桃園火燒車3死！1人卡副駕下半身燒焦　自撞電線桿「瞬間起火」

「發票連中6張」！　他爽曝消費地點...網一看傻眼：好運用完了

中職／統一挑戰連23場開轟　只有林靖凱轟過德保拉

莫斯科街頭拿「AK步槍」激戰20分鐘！　疑似殯葬業利益糾紛

一日情人！第一次見面就約會　直接擁抱、親嘴全都玩真的

生活熱門新聞

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

鋒面雷雨彈3天掃南北　最猛時間出爐

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

療癒畫面曝光！逛全聯驚見「這一幕」讓她傻了

日環食6/21登場9縣市可見！下次要等近2世紀

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

女友交往堅持極致AA制　他大崩潰

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

台灣能承接香港金融地位？網列3大無解難關

逛市場　隨手夾海鮮炸物5樣424元

口罩自由買賣、實名制併行！陳時中：估6/1正式開放

鼠、牛超幸運！3年一次「閏4月」生肖運勢大公開

快訊／陳時中周六遊台南　黃偉哲證實：要帶吃「阿中自助餐」

更多熱門

相關新聞

是你嗎？全聯花223元買雜貨中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

是你嗎？全聯花223元買雜貨中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

今年三、四月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，全台超市龍頭、全聯福利中心表示，有民眾在彰化伸港店門市花費223元，購買漂白水、除蟑劑、貓罐頭等生活雜貨，就被幸運之神眷顧中了1000萬特別獎。

新北小七門市買15元茶飲中千萬！統一超商發票特別獎得主出爐

新北小七門市買15元茶飲中千萬！統一超商發票特別獎得主出爐

他花39元買泡麵就中千萬大獎！全家開出2張統一發票特別獎

他花39元買泡麵就中千萬大獎！全家開出2張統一發票特別獎

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐！

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐！

韓國便利商店出超怪黑色檸檬蘇打

韓國便利商店出超怪黑色檸檬蘇打

關鍵字：

發票便利商店對獎統一發票

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

鋒面雷雨彈3天掃南北　最猛時間出爐

即／桃園深夜死亡火燒車！3死均成焦屍

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

28歲女抱兒女跳橋！3人「墜地亡」目擊者傻了

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

洪金寶暴瘦近照曝光！網看傻：認不出

城隍廟香腸伯肝只剩一半　兒女相繼罹癌亡

木村花為摔角服發火　他點破原因

家人偏心姊姊！10歲妹絕望跳樓輕生

母鳥見幼鳥遭劫走　竟一嘴戳死對方

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面