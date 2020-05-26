LIVE／敦睦艦隊36人染疫、8人有抗體　國防部最新說明

記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心26日公布敦睦艦隊抗體檢驗結果，共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例，以及8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情，確定病例中最早發病日為抵達帛琉之前，感染源尚不明。對此，國防部下午5時將召開臨時記者會，針對調查進度進行最新說明，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲國防部長嚴德發日前宣布，敦睦艦隊恢復戰備。（圖／軍聞社）



中央流行疫情指揮中心26日公布敦睦艦隊抗體檢驗結果，共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例，以及8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情。

指揮中心表示，確定病例中最早發病日為抵達帛琉之前，且感染源不明，顯示3月當時國內有零星社區感染個案，然而經密切監測與追蹤，本起群聚事件並未造成帛琉及台灣社區次波傳染。

指揮中心說明，本次群聚疫情共36名確定病例，男性32名，女性4名，年齡介於20多歲至40多歲。25名有症狀者發病日介於3月10日至4月22日，主要症狀包含嗅覺異常、咳嗽、喉嚨痛等，另有11名確定病例及3名極可能病例無症狀。

對此，國防部26日下午5時將召開臨時記者會，針對「海軍敦睦支隊遠訓染疫調查」進度進行說明，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心調查確定病例之住宿艙間分布，並無特別時間與空間群聚現象，研判住宿艙間並非主要傳播地點，較可能是人員艦上活動空間狹小且密切接觸而傳播。

相較法國戴高樂號或美國羅斯福號航空母艦，此次磐石艦群聚侵襲率較低，且疫情未快速傳播，指揮中心推測與該艦推行全艦人員佩戴口罩、分批分流用餐、加強環境清消、每日體溫監測等有關。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】