中美「偷疫苗」變口水戰　華春瑩：美國不如中國5000年歷史

▲ 華春瑩推特發文反擊歐布萊恩。（圖／CFP、達志影像／美聯社）



實習記者羅明輝／綜合報導

中美新冠肺炎疫苗的研發工作陸續出現進展，近期卻演變成口水戰。白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）先前指控中國竊取美國疫苗研發成果，中國外交部發言人華春瑩隨即在推特反嗆，美國的歷史僅短短250年，遠不如已經發展5000年的中國，歐布萊恩的指控實在「很有趣」。

綜合外媒報導，歐布萊恩前陣子在《CBS》節目上公開提到，「我認為美國在新冠肺炎疫苗的開發速度上，會比中國來得快。」他更指出，「有報導說中國派遣間諜潛入美國偷取疫苗的研究技術，由於中國這麼多年來一直企圖竊取美國的智慧財產權，如果他們真的偷了疫苗，那我也不會感到意外。」

▲ 面對歐布萊恩指控中國竊取疫苗技術，華春瑩透過推特反嗆。（圖／翻攝自華春瑩推特）



面對歐布萊恩的這番言論，華春瑩事後馬上在推特上發文反擊：「我聽聞有些美國官員在談論疫苗的事，內容相當有趣。如果有人擁有比自己更好的東西，那就一定是他從自己身上偷走的，這是正常的邏輯嗎？要記住，中國有著5000年歷史，美國才不到250年呢。」

華春瑩推文也引發中美網友隔空交戰，雙方紛紛在下方留言互嗆「在短短250年的時間裡，美國就實現了中國在5000年歷史中未能獲得的成就。」、「但是中華人民共和國不是成立於1949年嗎…」、「中華民族傳承、發展了人類文明5000年，而美國才250年就把人類文明給喪失得體無完膚，像是個二百五。」、「所以我們能從美國那裡竊取什麼疫苗？消毒水配方嗎？」

據了解，世界衛生組織（WHO）先前表示，截至15日止，全球已經有8種病毒疫苗來到臨床試驗階段，其中就有4種是由中國所研發，占了一半。