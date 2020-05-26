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早上才說不賣自由座⋯陳時中就喊解禁！高鐵：將配合鬆綁調整

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▲中央流行疫情指揮中心記者會移師墾丁，指揮官陳時中主持記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心宣布擴大鬆綁禁令。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎在台疫情趨緩，交通部原定逐步鬆綁大眾運輸防疫措施，上週卻遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中打回票，要求暫時不可在連假期間販售自由座或站票。不過陳時中今日態度轉變，表示6月7日後可擴大解禁，開放在雙鐵飲食，也可販售自由座。對此交通部與高鐵公司均表示，將配合指引調整。

高鐵公司今早宣布，將於6月24日29日的端午疏運期間，加開163班次列車（南下91班、北上72班），總計6天提供865班次列車的旅運服務，旅客可自5月28日凌晨零時起訂票。

請繼續往下閱讀...

由於指揮中心上週要求疏運期間仍不可販售自由坐或站票，因此高鐵公司表示，疏運期間的前五天，也就是24日到28日，僅販售對號座，暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，不賣自由座車票，6月29日（假期後上班日）則維持自由座服務。

▲高鐵,高鐵公司,高鐵月台。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵在端午疏運期間共五天不賣自由座。（圖／記者李宜秦攝）

不過陳時中在下午的記者會上表示，6月7日生活解封後，民眾可戴口罩或安全距離擇一，但在尖峰時間捷運人數眾多，難以維持安全距離，還是建議「口罩盡量戴起來」，但離峰時段搭乘的話，就可以拿下來。至於端午疏運期間，可以在雙鐵車上飲食，也可販售自由座。

對此高鐵公司表示，將持續依疫情狀況，配合政府政策及中央流行疫情指揮中心指引，適時調整防疫措施。交通部則表示，會依指揮中心的防疫新生活鬆綁措施做後續的安排。

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