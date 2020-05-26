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驚悚畫面！杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」癱瘓20分鐘細胞全崩解

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▲▼杏鮑菇。（資料照／農委會）

▲養生菇菇餐常見的杏鮑菇，其實是吃葷的！（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

杏鮑菇竟然是「殺蟲大魔王」！中央研究院研究團隊發現，杏鮑菇、蠔菇、秀珍菇等側耳屬真菌常見的食用菇類，其實有麻痺殺死線蟲的秘密，它們的菌絲會麻痺並殺死線蟲以獲取養分，觀察「大戰」過程可見，杏鮑菇只要餓了，就會分泌毒素，線蟲只要誤入範圍，一接觸到毒素就會竄進全身，肌肉因過度收縮而麻痺癱瘓，接著全身細胞壞死，。

中研院指出，線蟲是世界上最多的動物，許多線蟲為寄生型，會寄生各類動植物，造成經濟作物巨大損失，並在開發中國家廣泛地傳染疾病，科學家發現，在貧脊環境中，常見的杏鮑菇、秀珍菇這些「食肉真菌」會「獨立」演化出吃蟲的能力，更令人驚奇的是，不同的食肉真菌捕捉線蟲獵物的機制截然不同！

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▲▼驚悚畫面！杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」癱瘓20分鐘細胞全崩解。（圖／中研院）

▲▼驚悚畫面！杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」癱瘓20分鐘細胞全崩解。（圖／中研院）

▲真菌飢餓時會捕食線蟲攝取養分，線蟲捕捉菌擅長設陷阱。（圖／中研院，下同）

在某些的「飢餓」條件下，真菌會捕食線蟲，需要捕食線蟲以攝取養分，線蟲捕捉菌擅長設「陷阱」，而杏鮑菇專攻「下毒」。當環境中的氮養分不足，真菌 A.oligospora 一旦偵測到環境中存在線蟲，就會形成黏黏的菌絲陷阱，像蜘蛛網等待線蟲，一旦線蟲被菌絲陷阱黏住後，就會漸漸氣絕身亡，然後被慢慢消化掉。

食肉真菌的菌絲則會麻痺並殺死線蟲，以獲取養分，但目前科學家對這個快速麻痺的機制所知甚少，因此分子生物研究所薛雁冰助研究員帶領團隊，找尋背後的祕密，研究成果近期也登上國際期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

薛雁冰研究團隊利用模式生物—秀麗隱桿線蟲（Caenorhabditis elegans）來研究食用菇類麻痺線蟲的分子機制。發現當線蟲碰到蠔菇的菌絲時，線蟲肌肉裡的鈣離子濃度會異常飆高，使肌肉過度收縮而麻痺癱瘓，20分鐘後全身神經細胞崩解、壞死，一命嗚呼。

▼杏鮑菇擅長下毒，讓線蟲肌肉癱瘓死亡。

▲▼驚悚畫面！杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」癱瘓20分鐘細胞全崩解。（圖／中研院）

團隊篩選隨機突變的線蟲，找出具有真菌抵抗性的突變株，發現真菌的毒素需要透過線蟲的感知神經纖毛進入線蟲體內使其麻痺，當線蟲因突變而失去感知神經上的纖毛結構時，他們就對蠔菇毒素產生抗性，但是只要恢復一種感知神經元的纖毛結構，真菌便能再次麻痺突變線蟲。

此外，研究團隊還發現，真菌毒素能造成神經與肌肉細胞快速的壞死，這個機制與現有的寄生蟲藥物如伊維菌素、涕滅威和左旋咪唑等截然不同。現在的抗寄生蟲藥物是影響寄生蟲的神經活性，而菇類的毒素則是能直接造成細胞死亡，未來可望發展成新的生物防治方法，應用在農業或開發出新藥物，以對抗感染人體及動物的寄生性線蟲。

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▲▼驚悚畫面！杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」癱瘓20分鐘細胞全崩解。（圖／中研院）

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