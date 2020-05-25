大雨狂襲高雄！藍議員控罷韓團體刊登「淹水假新聞」　只顧唱衰高雄

▲高雄市議會國民黨團開記者會反控罷韓團體 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

日前雨炸高雄，造成不少區都有出現淹水狀況，不過高雄市長韓國瑜認為清淤有效，水退得很快，但還是遭受到不少質疑，高雄市議會國民黨團25日開記者會，反控罷韓團體，大雨重擊高雄時，不協助救災，居然在網路上號召民眾刊登淹水照片，網路上更出現多則淹水假新聞，不苦民所苦，造成高雄市政府基層公務人員疲於奔命。

▲高雄市議會國民黨團開記者會反控罷韓團體 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高舉「停止唱衰、高雄加油」看板，國民黨團由總召曾俊傑領軍，偕同李雅芬、李雅靜、陳玫娟、邱于軒、宋立彬、陳若翠、黃紹庭、王義雄等議員，25日召開記者會，聯合反擊罷韓團體。高雄市國民黨團指控「大雨襲高屏，罷韓團體不苦民所苦，只顧唱衰高雄！」，黨團指出，5月22日暴雨襲高雄，但罷韓團體不協助救災，居然在網路上號召民眾刊登淹水照片，網路上更出現多則淹水假新聞，造成高雄市政府基層公務人員疲於奔命。





▲藍營議員指出相比2018年成效有差別 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

國民黨市議員黃紹庭指出，5月22日當天雨量，包括鳳山澄清路、神農路，與2018年8月28日的雨量差不多，但積水很快就消退，清淤是良心事業，此次大雨，民進黨議員找不到淹水的地方，只找到淹水的網球場。

國民黨市議員陳若翠也表示，大雨是個照妖鏡，用舊照片來造謠，說是高雄淹大水，讓基層公務員疲於奔命。同樣淹水，屏東淹水的民怨，有沒有人報導，潘縣長還去和陳時中部長搏版面，高雄119處積水一下就消退，卻沒有人關心，大雨下在屏東就是天災，下在高雄就是人禍。

藍營議員也為韓市府發聲，認為高市府努力不容抹滅，107年跟109的淹水對照圖，顯現高市府認真清淤，罷韓團體污衊的不是韓國瑜而已，還包含基層公務員。