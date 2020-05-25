影／高雄市議員黃捷：若有心想聲援香港　韓國瑜應親自表態

記者楊蕓／台北報導

香港民眾24日上街頭抗議「港版國安法」，國民黨發聲明支持香港保持民主自由，早日落實雙普選。針對是否幫助到高雄市長韓國瑜的聲勢，時代力量高雄市議員黃捷直言，國民黨聲明並不是韓國瑜本人的立場，若有心想聲援國際處境，應該由韓國瑜親自表態。

▲時代力量高雄市議員黃捷。（圖／記者李毓康攝）

中國在全國人大提出「港版國安法」，預計28日審議授權案，引發香港民眾不滿。國民黨24日發表聲明，強調始終支持香港地區保持有別於大陸地區的民主與自由，早日落實「雙普選」，並對於香港地區發生大型抗爭所引發的社會不安表達由衷關切。

對於國民黨發聲挺香港是否能幫助到韓國瑜聲勢，黃捷25日表示，從韓國瑜去年反送中到現在，從一開始不知道、不曉得，到後來每次發言，都針對香港事情避重就輕，現在即便國民黨中央發出聲明，或許跟以往定調不同，但並不是韓國瑜本人的立場。

黃捷認為，至今還是看不到韓國瑜的立場是什麼，只有看似消費香港人所提出的「香港國際村」計畫，但在議會詢問規劃，至今不管是香港人還是高雄市民，都認為韓國瑜對香港沒有真正要關心。

黃捷強調，國民黨想用這種方式救援韓國瑜，目前看起來效果不大，大家也知道韓國瑜真正的目的與心態，重要的還是韓國瑜的市政作為，他若有心想聲援國際處境，都應該親自來表態。