　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／高雄市議員黃捷：若有心想聲援香港　韓國瑜應親自表態

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者楊蕓／台北報導

香港民眾24日上街頭抗議「港版國安法」，國民黨發聲明支持香港保持民主自由，早日落實雙普選。針對是否幫助到高雄市長韓國瑜的聲勢，時代力量高雄市議員黃捷直言，國民黨聲明並不是韓國瑜本人的立場，若有心想聲援國際處境，應該由韓國瑜親自表態。

▲▼時代力量智庫針對高雄市長韓國瑜罷免案公布民調,時代力量高雄市議員黃捷。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量高雄市議員黃捷。（圖／記者李毓康攝）

中國在全國人大提出「港版國安法」，預計28日審議授權案，引發香港民眾不滿。國民黨24日發表聲明，強調始終支持香港地區保持有別於大陸地區的民主與自由，早日落實「雙普選」，並對於香港地區發生大型抗爭所引發的社會不安表達由衷關切。

對於國民黨發聲挺香港是否能幫助到韓國瑜聲勢，黃捷25日表示，從韓國瑜去年反送中到現在，從一開始不知道、不曉得，到後來每次發言，都針對香港事情避重就輕，現在即便國民黨中央發出聲明，或許跟以往定調不同，但並不是韓國瑜本人的立場。

黃捷認為，至今還是看不到韓國瑜的立場是什麼，只有看似消費香港人所提出的「香港國際村」計畫，但在議會詢問規劃，至今不管是香港人還是高雄市民，都認為韓國瑜對香港沒有真正要關心。

黃捷強調，國民黨想用這種方式救援韓國瑜，目前看起來效果不大，大家也知道韓國瑜真正的目的與心態，重要的還是韓國瑜的市政作為，他若有心想聲援國際處境，都應該親自來表態。

ET快訊
北宋夫妻合葬墓出土！藏極罕見「過仙橋」…淒美寓意曝光
台灣卡丁車競賽6車撞一團　網驚「以為報廢場」…達人曝：這坨2
恐怖影片曝！高雄物流車「奪命式右轉」　騎士急煞…摔進輪下慘死
Angelababy公開字跡！　網看不下去：醜得慘不忍睹
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統府被駭... 有高層官員電腦被偷？　李俊俋回應了

罷韓投票倒數！李進勇視察88新設投開票所：每個環節採最高規格

跟進台中發振興消費券？　侯友宜推：多元性方式振興經濟

柯文哲喊話「反送中歷歷在目」　黃瀞瑩：不會影響雙城論壇

新北畢旅、畢典解封！何時開放八大行業？　侯友宜：大家能確保社交距離再談

退伍還想回軍門檻提高　這些人全被禁止！「意志不堅」也沒資格

影／高雄市議員黃捷：若有心想聲援香港　韓國瑜應親自表態

大雨狂襲高雄！藍議員控罷韓團體刊登「淹水假新聞」　只顧唱衰高雄

北市6/1起場館開放「兩項放寬」：戶外人數拉高至1000人

罷韓投票倒數！尹立控黑函傳單四處竄　報案「國瑜機器動作不斷」

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

伊能靜參加選秀「4天瘦4斤」操到哭　秦昊心疼「跳爛點讓節目逼妳退賽」

「安心旅遊」國旅補助要來了！　自由行每房1千、遊樂園免費玩

「大瑜治水」爽不到2天　高雄英明路接口驚見1米寬坑洞

Ella陳嘉樺暖唱《晚安歌》淚崩　「謝謝你很努力，謝謝自己沒放棄...」

總統府被駭... 有高層官員電腦被偷？　李俊俋回應了

罷韓投票倒數！李進勇視察88新設投開票所：每個環節採最高規格

跟進台中發振興消費券？　侯友宜推：多元性方式振興經濟

柯文哲喊話「反送中歷歷在目」　黃瀞瑩：不會影響雙城論壇

新北畢旅、畢典解封！何時開放八大行業？　侯友宜：大家能確保社交距離再談

退伍還想回軍門檻提高　這些人全被禁止！「意志不堅」也沒資格

影／高雄市議員黃捷：若有心想聲援香港　韓國瑜應親自表態

大雨狂襲高雄！藍議員控罷韓團體刊登「淹水假新聞」　只顧唱衰高雄

北市6/1起場館開放「兩項放寬」：戶外人數拉高至1000人

罷韓投票倒數！尹立控黑函傳單四處竄　報案「國瑜機器動作不斷」

總統府被駭... 有高層官員電腦被偷？　李俊俋回應了

RIMOWA爆代理糾紛…箱子壞了「要到德國修」　法官判賠1147萬給原代理

打烊餐廳抓到總統違反防疫規定！　奧地利總統：真的很抱歉

台灣保時捷推出原廠認證中古車　還有線上平台一圓你的跑車夢

中美關係緊繃　人民幣中間價創2008年以來新低

A-Rod發練打影片引復出聯想　美媒建議：去台灣打球

裸拍族攻陷新埔義民廟！酥胸、圓臀、黑森林全都露...廟方怒：真的很丟臉

熱戀期送百萬名車給女友　不到1年就分手...他告上法院堅持討回來！

春季聯賽／林瑞祥6局飆7K好投　複決賽台啤3比0勝台彩

罷韓投票倒數！李進勇視察88新設投開票所：每個環節採最高規格

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

政治熱門新聞

攻陷西門町！陸生18張武統奪島照　專家說話了

韓國瑜晚間開直播：高雄市民有3個可怕威脅

國軍秀肌肉回擊大陸：誰敢越雷池一步

六都債務暴增　只有1市減少

倒數13天　沈富雄分析：罷韓一定成功

民進黨黨部主委完整名單出爐！蔡英文回任主席「派系大戰」結果一次看

柯文哲向北京喊話：民心愈冷，逃愈遠

香港淪一國一制　「港澳條例恐停用」

國軍「1分半」武器片　回嗆共軍

顏清標3弟顏清山也罹肝癌　6月開始質子治療

江啟臣呼籲民進黨修法　別讓「撐香港」淪口號

名嘴有感而發　520照片看到「台灣原來的樣子」　

快訊／蔡英文：這一刻，我們都和香港人民站在一起

時力呼籲蘇貞昌即刻成立專案小組

更多熱門

相關新聞

罷韓投票倒數！李進勇視察88新設投開票所

罷韓投票倒數！李進勇視察88新設投開票所

高雄市長韓國瑜罷免投票將於6月6日舉行，中央選舉委員會主委李進勇25日勘查新設置的投開票所是否符合規定，投票通知單也特別要求投票5天前要送達，每個環節必須採取最高規格，要求「滴水不漏、萬無一失」，他也對韓粉採取「監票」行動回應，希望大家一起遵守，不能違法法令也不能妨礙到選務。

西門町踢館罷韓活動！大叔被揪出是通緝犯下場慘　

西門町踢館罷韓活動！大叔被揪出是通緝犯下場慘　

藍議員控罷韓團體刊登「淹水假新聞」

藍議員控罷韓團體刊登「淹水假新聞」

罷韓投票倒數黑函流竄　尹立到警所報案

罷韓投票倒數黑函流竄　尹立到警所報案

寶島通訊民調／45％高雄人一定投票　贊成罷韓估70萬票

寶島通訊民調／45％高雄人一定投票　贊成罷韓估70萬票

關鍵字：

時代力量黃捷韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小王深夜進房「激烈扭纏」！她聽人妻呻吟傻了

快訊／06：31地牛翻身！　台北晃好大一下

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

鄰座男客運解她內衣釦　一旁男友睡翻

13名神秘「台灣代表」現身人大　表達統一的決心和信心

威力彩頭獎破5億！3生肖財運最旺

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

母鳥見幼鳥遭劫走　竟一嘴戳死對方

高雄分隔島爆炸..飄香菇狀黑煙

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

台北哪最鄉下？網曝解答：40年沒變

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

快訊／06：31規模5.2地震！　最大震度4級

更多

最夯影音

更多
成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了
Lisa合作長髮劉雨昕《I

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面