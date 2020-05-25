罷韓投票倒數！李進勇視察88新設投開票所：每個環節採最高規格



▲選委會主委李進勇。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜罷免投票將於6月6日舉行，中央選舉委員會主委李進勇25日特地南下高雄，現場勘查新設置的投開票所是否符合規定，投票通知單也特別要求投票5天前要送達，讓選民能早點了解自己投票地點，每個環節必須採取最高規格，要求「滴水不漏、萬無一失」，他也對韓粉採取「監票」行動回應，希望大家一起遵守，不能違法法令也不能妨礙到選務。

▲選委會主委李進勇到寶業里投開票所視察。（圖／記者洪正達攝）

選委會主委李進勇25日上午，前往6處新增的投開票所勘查場地，李進勇表示，此次南下高雄主要也是特別來慰問辛苦的第一線工作人員，希望大家更加油，讓市民行使權利時更方便。另外，他說這次罷免投票所維持1823個，要達到此標準經過很多波折，5月2日時還缺510所，5月8日全部到位，1823投票所地點，有86%跟2018年縣市長大選一樣，其中256所是新設的投開票所，但其中有186個是與今年總統開票所使用相同，因此真正新設的只有88個，地點跟位置還有內部空間都相當適合，請大家不用擔心。

▲選委會主委李進勇到寶業里投開票所視察。（圖／記者洪正達攝）

對於投開票所變動，李進勇也說5月11日公告，5月15日也開放線上查詢系統，投票通知單內也有詳細記載，過去規定投票單必須投票日內2天前收到，這次特別要求5天前就要送到，讓選民提早知道，如果真的不知道就去問里長也行。

而以往全國性選舉才有供網路計票，此次罷免投票也將採取網路計票和直播，提供最快最新資料，希望開票能又快又準，不會讓大家等太久，高雄市選委會有信心；另外，罷免票印製情形，不管是運用、分送，每個環節必須採取最高規格，一張流失造成很大波折，要求「滴水不漏、萬無一失」，呼籲市民每人珍惜手上每張票，也要尊重別人。

至於韓粉的監票行動，李進勇也回應，相關行為選罷法和刑法都有規定，希望大家一起遵守，不能違法法令也不能妨礙到選務。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

大雨狂襲高雄！藍議員控罷韓團體刊登「淹水假新聞」 只顧唱衰高雄

罷韓投票倒數！尹立控黑函傳單四處竄 報案「國瑜機器動作不斷」