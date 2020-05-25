西門町踢館罷韓活動遭壓制畫面曝！　大叔被揪出是通緝犯下場慘　

記者張君豪／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，罷韓團體24日晚間在西門町真善美戲院前舉行罷韓集會演說，當晚8點多一名陳姓男子突然現身抗議活動現場，與罷韓民眾發衝突，兩人當場互嗆，在旁進行遊行維安的警員立刻上前制止，當警方登記兩人身分時，赫然發現這名韓粉居然是竊盜通緝犯，當場將他上銬逮捕，這名韓粉甚至倒地耍賴哭鬧，後來警方呼叫2名支援警力到場才將他帶回。

▲警方動員3名警力到場，陳姓通緝犯就逮。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方表示，24日晚間8點多，罷韓團體動員在現場舉標語發傳單，並輪流發表演說、鼓勵北漂青年返鄉罷韓，這名陳姓男子（52歲）卻在會場與罷韓成員發生口角衝突，罷韓團體人員上前勸阻、雙方發生爭執，警方到場制止並盤查身分時，赫然發現他居然是新北地方法院發布的竊盜通緝犯，依規定當場逮捕。

對於通緝犯在公共場合「挺身而出」導致身分曝光，讓處理警員也嘖嘖稱奇：「這個通緝犯對政治也太狂熱了吧！」萬華警方呼籲：基於憲法保障人民集會、言論自由立場，希望民眾參加政治活動保持平和情緒確保集會秩序安全。

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