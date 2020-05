6歲童「磁鐵釣魚」找到失竊8年神秘箱　箱子一打開...女失主向他下跪

▲男童釣起的神祕箱,竟然是8年前的失竊物。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

南卡羅來納州一名6歲男童近來在湖邊「磁鐵釣魚」時,意外釣起一個神祕保險箱,打開裡面還放有珠寶、信用卡以及支票簿等值錢物品。警方調查發現,此保險箱竟然是一名女子8年前的失竊物品,她得知好消息後,竟然感動到當場向男童下跪道謝。

6歲男童布魯爾(Knox Brewer)疫情期間為了打發無聊,在網路上觀看了許多如何用強力磁鐵尋寶的相關影片,爸媽近來便帶著他到惠特尼湖(Whitney Lake)遊玩,沒想到他使用磁鐵釣魚時真的找到了一個神祕箱子。

父親喬納森(Jonathan Brewer)表示,「我們打開保險箱後,我知道正確的作法是立刻通知警察,有他們介入後才有機會找到謎團的真相」。結果調查發現保險箱屬於一名住在附近的女子,她表示,箱子8年前突然消失她也一直沒有消息,沒想到現在居然在水中找到。

喬納森表示,雖然女失主表示,箱子中最貴重的東西已經失竊,但仍然很開心能找回其他失物,見到兒子時還感動地向他下跪,並給了一個溫暖的擁抱以示感謝,「兒子希望長大以後能夠成為警察,所以很開心能有這樣的機會」。

