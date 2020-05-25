6歲童「磁鐵釣魚」找到失竊8年神秘箱　箱子一打開...女失主向他下跪

▲男童釣起的神祕箱，竟然是8年前的失竊物。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

南卡羅來納州一名6歲男童近來在湖邊「磁鐵釣魚」時，意外釣起一個神祕保險箱，打開裡面還放有珠寶、信用卡以及支票簿等值錢物品。警方調查發現，此保險箱竟然是一名女子8年前的失竊物品，她得知好消息後，竟然感動到當場向男童下跪道謝。

6歲男童布魯爾(Knox Brewer)疫情期間為了打發無聊，在網路上觀看了許多如何用強力磁鐵尋寶的相關影片，爸媽近來便帶著他到惠特尼湖(Whitney Lake)遊玩，沒想到他使用磁鐵釣魚時真的找到了一個神祕箱子。

父親喬納森(Jonathan Brewer)表示，「我們打開保險箱後，我知道正確的作法是立刻通知警察，有他們介入後才有機會找到謎團的真相」。結果調查發現保險箱屬於一名住在附近的女子，她表示，箱子8年前突然消失她也一直沒有消息，沒想到現在居然在水中找到。

喬納森表示，雖然女失主表示，箱子中最貴重的東西已經失竊，但仍然很開心能找回其他失物，見到兒子時還感動地向他下跪，並給了一個溫暖的擁抱以示感謝，「兒子希望長大以後能夠成為警察，所以很開心能有這樣的機會」。

Knox Brewer was "magnet fishing" at a South Carolina lake when he caught a waterlogged lockbox containing debris-covered jewelry, credit cards, and a checkbook. https://t.co/Rnqepiq7cg — HuffPost Weird News (@HuffPostWeird) May 22, 2020

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