　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲維省加入一帶一路　蓬佩奧警告：美澳合作將斷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）直指中國「一帶一路」計畫會影響加入國的電訊安全。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）24日受訪時表示，如若澳洲維多利亞省繼續加入中國「一帶一路」計畫，美國可能將切斷與澳洲間的合作，以防損害到國家安全。美國駐澳大使格瓦浩斯（Arthur Culvahouse）則試圖緩和蓬佩奧的言論，「美國對澳洲保護國安的能力充滿信心。」

中國的「一帶一路」全球基礎建設計畫，目標為重塑中國古絲路貿易路線的輝煌時代，但該計畫也被包含澳洲在內的諸多西方國家抨擊為藉此擴張勢力的手段，然而維多利亞省卻執意參與。

維多利亞省（Victoria）省長安德魯斯已在2018年與中國簽訂備忘錄，承諾加強對「一帶一路」的參與程度，並在2019年10月與中國簽署共同推進「一帶一路」建設框架協議，預計將在今年中確定投資細節條約該協議目前仍處初期階段，尚未完成任何項目，州政府也承諾，「在同意任何具體活動之前，需同時考慮到維省及澳洲利益。」

蓬佩奧24日接受澳洲天空新聞網訪問時表示，他雖不清楚維省及中國簽約的計畫細節，但計畫內容若會傷害到美國及澳洲在「五眼聯盟」合作下的共享情報安全，美國將切斷與澳洲間的連結。蓬佩奧表示，「如果這些計畫對我們保護民間電信或國防、情治系統網路安全有不利影響，我們會接選擇分道揚鑣。」

美國駐澳洲大使格瓦浩斯隨後便發表聲明回應該報導稱，「美國隊澳洲政府保護電信網路與合作夥伴情資的能力充滿信心。我們從不掩飾對5G的擔憂，也肯定澳洲在5G議題上的領導地位。」

格瓦浩斯更表示，目前維省尚未參與任何一帶一路的具體項目，「更別說侵害電信網路了，而美方也深知這屬於澳洲聯邦事務，如果我們發現有些計畫會威脅到網路安全，那我們肯定會如國務卿所建議的那樣，仔細地研究一下。」

ET快訊
北宋夫妻合葬墓出土！藏極罕見「過仙橋」…淒美寓意曝光
台灣卡丁車競賽6車撞一團　網驚「以為報廢場」…達人曝：這坨2
恐怖影片曝！高雄物流車「奪命式右轉」　騎士急煞…摔進輪下慘死
Angelababy公開字跡！　網看不下去：醜得慘不忍睹
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

太反常？多國疫情嚴重經濟崩　領袖支持率反大幅上升

「新冠病毒格外適合感染人類！」澳研究：需查明從實驗室外洩的可能性

菲律賓駐黎巴嫩大使館：菲傭庇護所內輕生

熱帶氣旋「芒果」攪局！澳洲西部遇「十年一見」風暴　伯斯3.7萬戶停電

美國人不怕！湖中全是人「密集恐怖症爆發」　濕身交疊跳水開趴…社交距離全忘

威尼斯影展9月初如期舉行！　義大利當局證實

6歲童「磁鐵釣魚」找到失竊8年神秘箱　箱子一打開...女失主向他下跪

川普連任路太坎坷！「港版國安法」再引港民抗議　美國聲援量成關注焦點

「港人未料來得那麼快又粗暴！」示威者集結反《國安法》　外媒紛報導

澳洲維省加入一帶一路　蓬佩奧警告：美澳合作將斷

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

伊能靜參加選秀「4天瘦4斤」操到哭　秦昊心疼「跳爛點讓節目逼妳退賽」

「安心旅遊」國旅補助要來了！　自由行每房1千、遊樂園免費玩

「大瑜治水」爽不到2天　高雄英明路接口驚見1米寬坑洞

Ella陳嘉樺暖唱《晚安歌》淚崩　「謝謝你很努力，謝謝自己沒放棄...」

太反常？多國疫情嚴重經濟崩　領袖支持率反大幅上升

「新冠病毒格外適合感染人類！」澳研究：需查明從實驗室外洩的可能性

菲律賓駐黎巴嫩大使館：菲傭庇護所內輕生

熱帶氣旋「芒果」攪局！澳洲西部遇「十年一見」風暴　伯斯3.7萬戶停電

美國人不怕！湖中全是人「密集恐怖症爆發」　濕身交疊跳水開趴…社交距離全忘

威尼斯影展9月初如期舉行！　義大利當局證實

6歲童「磁鐵釣魚」找到失竊8年神秘箱　箱子一打開...女失主向他下跪

川普連任路太坎坷！「港版國安法」再引港民抗議　美國聲援量成關注焦點

「港人未料來得那麼快又粗暴！」示威者集結反《國安法》　外媒紛報導

澳洲維省加入一帶一路　蓬佩奧警告：美澳合作將斷

台灣保時捷推出原廠認證中古車　還有線上平台一圓你的跑車夢

中美關係緊繃　人民幣中間價創2008年以來新低

A-Rod發練打影片引復出聯想　美媒建議：去台灣打球

裸拍族攻陷新埔義民廟！酥胸、圓臀、黑森林全都露...廟方怒：真的很丟臉

熱戀期送百萬名車給女友　不到1年就分手...他告上法院堅持討回來！

春季聯賽／林瑞祥6局飆7K好投　複決賽台啤3比0勝台彩

罷韓投票倒數！李進勇視察88新設投開票所：每個環節採最高規格

太反常？多國疫情嚴重經濟崩　領袖支持率反大幅上升

600元住一晚特色旅店！老屋、運動風隨你挑　台中台南9家任選

向佐突宣布「新成員報到！」　郭碧婷婚禮隔8個月爆喜訊…網見照片嗨翻：恭喜

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

國際熱門新聞

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

他趁半夜「強行壞壞3小隻馬」　工作人員翻監視器被嚇壞

中印邊境緊張升級！兵力集結「衝突谷地」

英媒曝：強生秘密準備接收香港難民

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

印度15歲女腳踏車載傷父返鄉　8天騎1126公里

羅德曼暗示金正恩病重　妹妹掌權

美官員批中國隱匿疫情：就像車諾比核災

美國安顧問警告港版《國安法》：美可能制裁

9歲女孩「神鼻」聞到怪味　一通電話救了整條街

愛將染疫到處跑！英首相出面滅火

全球周末增1萬死！巴西34萬人染疫成第二大國

神隱21天後　金正恩再度強勢登場

瑞典佛系防疫將是各國最後選擇

更多熱門

相關新聞

北京奪港自治　賭各國只敢口頭譴責

北京奪港自治　賭各國只敢口頭譴責

中國大陸推出港版國安法，預計28日審議授權案，不少香港人民走上街頭遊行抗議，也引起國際社會關注。紐約時報報導，北京政府進一步剝奪自治權的動作並非魯莽之舉，是經過深思熟慮、醞釀數月的盤算，因為中方認為，各國只會有口頭警告，不會採取實質行動，因此並不會付出沉重的地緣政治代價。

台灣不要當美國的「小老婆」

台灣不要當美國的「小老婆」

嬤疑6歲孫偷食物　鞋帶反綁關小黑屋

嬤疑6歲孫偷食物　鞋帶反綁關小黑屋

國安法重創香港　白宮：企業將出走

國安法重創香港　白宮：企業將出走

美國安顧問警告港版《國安法》：美可能制裁

美國安顧問警告港版《國安法》：美可能制裁

關鍵字：

美國澳洲一帶一路北美要聞紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小王深夜進房「激烈扭纏」！她聽人妻呻吟傻了

快訊／06：31地牛翻身！　台北晃好大一下

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

鄰座男客運解她內衣釦　一旁男友睡翻

13名神秘「台灣代表」現身人大　表達統一的決心和信心

威力彩頭獎破5億！3生肖財運最旺

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

母鳥見幼鳥遭劫走　竟一嘴戳死對方

高雄分隔島爆炸..飄香菇狀黑煙

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

台北哪最鄉下？網曝解答：40年沒變

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

快訊／06：31規模5.2地震！　最大震度4級

更多

最夯影音

更多
成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了
Lisa合作長髮劉雨昕《I

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面