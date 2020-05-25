紐時：北京「剝奪港自治」步步盤算醞釀數月　賭各國只敢口頭譴責

▲反對「港版國安法」的香港民眾24日上街抗議，警方出動。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸推出港版國安法，預計28日審議授權案，不少香港人民走上街頭遊行抗議，也引起國際社會關注。紐約時報報導，北京政府進一步剝奪自治權的動作並非魯莽之舉，是經過深思熟慮、醞釀數月的盤算，因為中方認為，各國只會有口頭警告，不會採取實質行動，因此並不會付出沉重的地緣政治代價。

文中提到，在近來新冠肺炎（COVID-19）全球大流行之際，北京政府採取一系列行動展示經濟、外交、軍事實力，像是今年4月中國海警船在南海海域撞沉越南漁船、在喜馬拉雅山邊界與印軍對峙，並在總統蔡英文就職第2任總統任期時，把年度呼籲統一的工作報告除去「和平」一詞。而「港版國安法」正式這一系列挑釁行為的最新動作，透露出當局已不再被國際譴責的恐懼所束縛。

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）



「以前是有這些想法，認為中國行事要小心謹慎，努力在全球各地培養建立自己的軟實力」，香港浸會大學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）坦言，隨著習近平時代的來臨，這些都已經出現改變，且在過去7年執政的這段期間，始終致力於強調中國「偉大復興」，他如今已從疫情陰霾當中走出來，緊扣民族主義議題，轉移政府未能在早期阻止疫情擴散的焦點。

在香港抗議「港版國安法」的同時，美國總統川普加強施壓中國的力道，讚揚蔡英文就職、對貿易技術施加限制。但北京航空航天大學法學院副教授田飛龍認為，「事實上，美國這是在火上澆油，且是一桶又一桶。」

▲警方24日動員2000名警力，當中包括3個應變大隊和速龍小隊，逮捕80名示威人士。目擊者稱，現場有民眾的被胡椒彈球打中。（圖／路透）

相較於俄羅斯自烏克蘭手中併吞克里米亞半島，報導指出，習近平使用的是「立法」手段。美國聖母大學（University of Notre Dame）政治學者許田波（Victoria Hui）表示，國際社會經常公開反對中國在香港不斷擴大勢力，但卻從未真正對中方祭出懲罰，「國際反制阻力太過薄弱，北京方面正在賭各國政府只會進行口頭譴責，但不採取實質行動。」

時間拉回2003年，當時北京想要立法推動香港《基本法》第23條，但卻因為示威抗議退縮。牛津大學中國中心主任密特（Rana Mitter）提到，中國現階段的地位和當年早已不同，如今已是世界第二大經濟體，且是「不再為極權統治道歉」的國家。

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