祖母懷疑6歲孫偷食物「鞋帶反綁關小黑屋」　房客：他一天只吃一餐

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記者黃翊婷／綜合報導

美國德州城市達拉斯（Dallas）一名6歲男童疑似因為偷拿食物，遭奶奶里拉及其男友關進一片漆黑的儲物間，雙手還被反綁在背後，直到熱心房客瓦克羅發現異狀，才報警並解救了他。

綜合《紐約郵報》等美媒報導，瓦克羅（Juan Vaquero）表示，事發當天晚間10時許他在回家時聽到男童的呼喊聲，由於周遭環境太黑，只好開啟手機的手電筒功能循聲搜索，最後在房東家後院的儲物間發現男童，「我問孩子有沒有吃飯，他回答早上吃過了，但那時候已經是晚上了，我一聽嚇了一跳，提議幫忙找些食物，結果他說自己的雙手被奶奶像警察一樣反綁在背後，根本無法正常進食。」

▲男童聲稱被奶奶關在儲物間，只有早上會被帶去洗澡、吃飯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

瓦克羅聽到這邊警覺事態嚴重，隨即報警，透過警方協助，總算在晚間11時許救出受虐男童。他回憶，儲物間裡相當骯髒，孩子就被關在一片漆黑的窄小空間裡，手腕還有鞋帶綑綁的痕跡，「他和我的孫子同齡，這真的讓我很傷心」，雖然因為這件事情失去住處，但他並不後悔，「我必須這樣做，畢竟那一刻可以救他的人只有我。」

而男童53歲的奶奶里拉（Esmeralda Lira）被警方逮捕後，辯稱是因為孫子偷竊食物，才會和男友巴爾德拉斯（Jose Balderas）一起懲罰。據了解，受害男童和他7歲的姊姊、4歲的弟弟已經被相關單位保護起來，里拉和男友也被指控涉嫌危害兒童，後續則是保釋候審。

達拉斯警方透露，受害男童是因為新冠肺炎疫情影響在家隔離，沒想到卻遭奶奶虐待，詳細的事發過程目前仍在調查當中。