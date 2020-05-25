情侶喝醉搭客運…鄰座男「台中忍到新竹」解內衣釦　一旁男友睡翻

記者黃翊婷／綜合報導

楊姓男子2018年12月底搭乘開往台北的國光客運，卻趁機對一對酒醉昏睡的情侶伸出鹹豬手，不僅把女方拉往自己身上靠，還摟腰、襲胸、解開內衣釦子，直到同車兩名女乘客發現異狀並告知司機，他才收手。雖然楊男事後矢口否認，但高雄高分院法官不採信，日前還是被依乘機猥褻罪判處6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

▲美美和男友一起搭乘客運，卻遭到鄰座乘客騷擾。（示意圖／記者姜國輝攝，與本案無關）

判決書中提到，受害女子美美（化名）與男友當天是從台中朝馬轉運站上車，並坐在最後一排左邊第二個座位，兩人因為飲酒的關係，入座不久就陷入昏睡；隔壁座位的楊男見美美酒醉不醒，一路觀察直到車子行經新竹時，才伸手將女方拉往自己身上靠，並解開背後的內子釦子，又是摟腰又是撫摸胸部。

楊男挨告後坦承當時的確是坐在美美旁邊，但沒有做出任何猥褻行為，「我沒有用手摸她胸部，她在車上是有靠在我身旁，因為座位不寬，大家乘坐時難免會有身體接觸。她那天喝醉酒行為失控，腳一直亂踢，還跨到前方座位的椅背，身體晃來晃去撞到我，我沒有摟腰也沒有脫她內衣，一切都是她自己的感覺，並非實際發生的事情。」

雖然楊男強調證人並未看到他把手伸進美美的衣服裡，但兩名正義女乘客證稱，她們是從高雄上車，坐在倒數第二排，也就是受害者的前方座位，車子開到新竹的時候，其中一人覺得後方乘客一直把腳放在椅背上，讓她無法睡覺，所以不時會往後看一下狀況，結果就看到楊男把美美拉過去靠在自己身上，還把手放在胸部以及腰側的位置，就像是從背後摟著，「她當時睡著了都沒有反應，我們叫不醒她男友，才去跟司機說。」

▲美美醒來時發現短裙被掀開，因為太過害怕，第一時間沒有跟男友說。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

美美接受偵詢時也坦言，當時和男友上車後就睡著了，第一次醒來是聽到有東西掉在地上，半夢半醒間感覺胸部癢癢的，好像有人在摸，於是連忙用手揮去，「醒過來以後發現我衣衫不整，外套大衣整個左右拉開，上半身的黑色毛衣也被往上拉，短裙被掀開，絲襪也往下滑，接著我覺得背部很癢，才發現內衣也被解開」，當下因為覺得不舒服也很害怕，所以趕緊穿好衣服，沒有馬上跟男友說，再次醒來時車子已經開到林口，經由前方女乘客告知，才知道她熟睡時遭到鄰座乘客騷擾。

楊男一審時被依乘機猥褻罪判處8月有期徒刑，他不滿提出上訴。高雄高分院二審認為，他的行為並非偷襲或短暫性的觸摸，客觀上已經侵害美美的性自主權，況且兩名女證人是偶然搭上同一班客運的乘客，彼此沒有任何仇怨嫌隙，沒有必要冒著偽證罪的刑責刻意誣陷，最後仍依乘機猥褻罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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