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獨居男騙國中女拍3張OO照　法官「舉例」7年半改判1年10月

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記者黃翊婷／綜合報導

楊姓作業員2017年1月間透過LINE邀約某國中女學生小花（化名）擔任短褲模特兒，實際上卻是誘導對方拍攝露毛的不雅照片，一、二審被判處7年6月有期徒刑。但整起案件經過最高法院發回更審，高雄高分院更一審認為小花的自拍照未暴露性器官，也沒有擺出不雅姿勢，難以認定會刺激性慾，最後改依強制罪判處1年10月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲▼示意圖,性侵,焦慮,鬱悶,情緒,絕望,蕭條,害怕,危險,女,獨（示意圖／123RF）

▲楊男佯稱在找短褲模特兒，誘導未成年的小花拍攝不雅照片。（示意圖／123RF，與本案無關）

判決書中提到，楊男2017年1月間透過LINE登錄暱稱為「千姿」的帳號，並且使用女性照片當大頭貼，他假裝以3000元至5000元為報酬，邀請小花擔任短褲模特兒，不過，在開拍之前要先傳送自拍照確認身材，因而獲得對方將內、外褲下褪至恥骨的照片，接著進一步威脅如果不把褲子脫到大腿處，就要將先前裸露身體的照片外流，最後拿到3張露毛照；但他得手之後仍不罷休，過沒多久又以露毛照威脅，如果不拍攝全身裸照，就要公布照片。

小花不堪騷擾，轉而向學校求助，這才讓整起事件曝光。她接受警詢時坦言，事發當天在家中滑手機，看到有人加LINE好友，並詢問是否要當短褲模特兒，於是先傳了5張學校運動會的照片給對方，「那個人看完說OK，接著說要看我的小腹，我又傳了一張衣服稍微掀起來的照片，但是他看完覺得無法確定我有沒有小腹，要求再把褲子往下脫一點，我就往下脫到骨盆處再自拍3張給他。」

小花證稱，當楊男再度要求往下脫的時候，因為覺得奇怪有說「我不要了」，後來對方突然翻臉，用先前拍攝的照片威脅如果不配合，就要把照片外流，「他說如果我封鎖他，就要直接公開我的照片」、「他有要求照片一定要露臉，我一共照了3張露下半身包含恥毛部位的照片給他」、「但他沒有要我針對下體拍照」。

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

▲小花看到LINE有新好友加入，卻險些受騙。（示意圖／記者孫于珊攝，與本案無關）

雖然上述露毛的不雅照片事後都已經全數刪除，楊男一、二審時仍被以脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處7年6月有期徒刑。然而，全案經過最高法院發回更審，高雄高分院更一審合議庭認為，以現今社會的開放程度來看，一般女性單純裸露陰毛的照片，在寫真集中屢見不鮮，普通人對於這樣的照片也不全然會感到厭惡或羞恥，況且小花拍攝時並未刻意暴露性器官，也沒有擺出不雅姿勢，上半身仍穿著衣物，大腿下也穿著褲子，整體而言上述照片並不足以刺激或滿足他人性慾，也不是會引起一般人羞恥或厭惡感而侵害性道德感情的猥褻物品。

合議庭接著指出，由於楊男2015年間曾因類似案件被判處緩刑，考量到他犯後大致坦承的態度，未婚獨居，擔任作業員的月薪約3萬元，審理過程中也已經給付10萬元的賠償金，最後改依強制罪判處1年10月有期徒刑，同時沒收電腦主機，全案仍可上訴。

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