14次啪啪後…讓15歲小女友懷孕又墮胎！　男大生自認：我是公狗只想發洩

▲男大生讓15歲女友懷孕卻不負責，被對方父親提告，下場曝光。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

新北一名吳姓男大生於網路認識15歲國中少女小鈴（化名），不久後決定在一起，孰料，兩人7個月內發生14次關係，小鈴還懷孕又墮胎，而小鈴父親發現後，氣得報警處理。案經新北地院審理，吳男遭判有期徒刑1年，上訴二審後，高等法院則駁回。

判決指出，吳男與小鈴於2018年2月底認識，同年9月起陸續前往新北、基隆、桃園、新竹、台中四處汽車旅館發生14次性關係，然而，小鈴懷孕後又墮胎，傳訊向他表示「痛心喪失孩子」一事，他竟主動坦承「我知道我處理不好，我沒有體會懷孕的你的感受，我就是1隻公狗，我只想發洩，是我的不對，我是個爛爸爸、糟糕的爸爸」。

小鈴表示，面對吳男不負責任、選擇逃避一事，內心感到非常受傷，也想分手！而自事件發生後，吳男很常出現在她的學校和住家附近，已經間接影響到她平常跟男性的相處，令她相當害怕。

法官勘驗採檢報告及上述對話，確認吳男與小鈴有發生關係，考量小鈴父親明確表達「不要」調解，小鈴身心受創程度，高等法院以一審判決無誤、無理由宣告緩刑為由，維持原判。



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