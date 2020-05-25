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社會 社會焦點 保障人權

火災驚見倉庫堆滿上億超跑、重機　附近居民曝光「神秘土豪」身分

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記者趙蔡州／綜合報導

新北泰山區24日凌晨有工廠發生大火，讓百坪廠房陷入熊熊火海，隔壁存放名車、重機的貿易商倉庫也差點陪葬。倉庫中賓利、保時捷與各類重機的照片曝光，也讓該倉庫的老闆引發關注，附近居民透露，老闆的綽號叫做阿忠，平日都會到倉庫看車，更是附近地區的大地主。

新北市消防局24日凌晨接獲報案，泰山區一間餐廳用品工廠發生火災，加上建物內囤放大量食品罐頭、紙製餐具、紙巾等大量易燃物，導致火勢燃燒猛烈，他們趕到後立即鋪設10條水線，破壞鐵皮外牆以利排煙及灌救，同時在四周灑水警戒、防止火勢延燒到周邊建物。

▲▼泰山一間餐廳用品工廠深夜發生大火。（圖／記者游宗樺攝）

▲泰山工廠火災意外讓倉庫的主人在網路引發討論。（圖／記者游宗樺攝）

由於燃燒的工廠旁邊緊靠重機貿易商倉庫，內部停放大量重型機車，還有賓利、法拉利等高級名車，而且屋內還放有大量輪胎，火勢若延燒過來恐損失上億元。救難人員發現該倉庫囤放大量易燃物件後，趕緊在起火工廠旁射水警戒、阻止火勢延燒。

倉庫中賓利、保時捷與各類重機的照片曝光，倉庫的老闆也引發外界關注。附近居民透露，老闆的綽號叫做阿忠，是附近地區的大地主，相當愛車並收藏不少名車，經常在臉書跟親友分享超跑愛車，或參加重機賽事的帥氣影像，這一次工廠大火發生時，人剛好不在新北市，也馬上請員工趕到倉庫現場確認狀況。

▲▼泰山一間餐廳用品工廠深夜發生大火。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼泰山一間餐廳用品工廠深夜發生大火。（圖／記者游宗樺攝）

▲倉庫中賓利、保時捷與各類重機的照片曝光，倉庫的老闆也引發外界關注。（圖／記者游宗樺攝）

附近住戶說，「（倉庫老闆）是富二代，富二代經營的，我們的地就是跟他們租的，這排地都他們的，你看到的都他們的，（倉庫裡面）都他的車，名車很多啦，有幾十台，他愛玩車」、「每天都來（倉庫），還會跟大家打招呼這樣，都朋友啦，遇到打個招呼，人很好很客氣，我們相識幾十年，都很客氣很OK。」

倉庫內除了停放老闆勇有的大量名貴車輛，還有許多親友、車友寄放名貴重機，這起工廠暗夜大火差點波及名車倉庫，內部停放著總價值近億元的車輛，意外讓老闆的身分引發關注。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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