副所長起床猝死！妻「幾分鐘人就沒了」　16歲女：長大要像爸爸一樣當警察

▲李永成生前與女兒李佳昕合影。（圖／《中新網》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸內蒙古自治區呼和浩特市45歲警察李永成心源性猝死，醫師說，這與過度勞累有關。李員的16歲女兒說，「雖然爸爸走了，但我一定要像爸爸一樣，做一名無愧於時代的人民警察。」她也回憶，「大年初四，您吃的是泡麵，接下來的抗疫日子裡，您吃的不是泡麵就是快餐、燴菜，可是我從來沒聽見您有一句怨言…」

《中新網》報導，16日上午9時多，起床後覺得胸悶的45歲李永成，對妻子許紅英說，「出不上氣，難受。」緊接著，許發現老公呼吸越來越急促，「前後也就幾分鐘時間，等急救車過來，人就沒了。」

醫生說，這種病屬於心源性猝死，與過度勞累有關。李永成是呼和浩特市新城區中山東路派出所副所長，2006年作為軍人轉業後，從警14年。許紅英說，丈夫15日還在正常上班，與同事一道做著抗擊疫情的防控工作，每天入戶調查、匯總資料、配合社區疫情防控。

▼李永成忙於疫情防控，未料起床猝死。（圖／《中新網》）

「整個疫情期間，一直在上班，早8點到次日8點上大夜班，甚至連軸轉是經常的事情。」許紅英表示，印象中老公一直沒休過假，一直答應說等女兒中考結束後出去旅遊的願望，再也實現不了了。

李佳昕回憶說，「爸爸是一個樂觀的人，經常逗我說，爺爺是抗美援朝英雄，爸爸是警察，你將來要考上海軍醫大學，做一名軍人。」她在一篇懷念父親的文字中寫道，「現在我最大的目標就是好好學習，考上上海軍醫大學，成為一名軍人，繼承您的遺志。」

李佳昕告訴記者，「爸爸就是在抗擊疫情中，太過勞累才導致心源性猝死的。」她在懷念爸爸的文章中說，「大年初四，您吃的是泡麵，接下來的抗疫日子裡，您吃的不是泡麵就是快餐、燴菜，可是我從來沒聽見您有一句怨言，您總是樂呵呵的。」

「疫情期間，您擔心我的安全，把我送到了小姑家。我記得我發微信問您，什麼時候接我回家？您和我說，為啥要回家呢？爸爸媽媽都在一線工作，接觸的人多，不安全。」

▼李永成忙於疫情防控，未料起床猝死。（圖／《中新網》）

李佳昕回憶說，「疫情緩和後，您終於來接我了。聽您說，那天您和單位的叔叔們一起去慰問了一個武漢回來的大學生。我問您有穿防護服嗎？悶不悶啊？您卻笑著和我說，只有一支一次性口罩。」

「大年三十，您本來可以在家和我們過個歡樂幸福的除夕之夜，但您把這個機會讓給了別人，選擇了值班，從新年的第一天開始，您就投身到工作崗位中，一忙就是小半年。前幾天您一直說胸悶，累得喘不上來氣，可是您卻一直沒時間去醫院做個檢查……」

「爸，我想你！」李佳昕哭著說，「恍惚間，我總感覺您還沒走，還會在周末的早晨叫我起床寫作業，還會給我打電話問我有沒有想吃的水果，還會為我大大小小的事操心。可客廳的那張像又清楚地告訴我您走了，去了很遠的地方，再也不會回來了。」

李佳昕對記者表示，她長大後也要當警察，「雖然爸爸走了，但我一定要像爸爸一樣，做一名無愧於時代的人民警察。」