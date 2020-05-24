開學第二天得「嚇人鬥雞眼」！師急call媽：快帶去看醫生　11歲童才說實話

▲經過檢查，小李被診斷為「急性共同性內斜視」，右眼斜視20度。（圖／翻攝《廣東廣播電台》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸廣東省東莞市石排鎮一名11歲小學生小李（化名）才開學兩天，眼睛就出現異狀。老師趕緊打給小李的媽媽，「孩子眼睛有異樣，趕緊帶孩子去醫院檢查。」結果一就醫發現罹患「鬥雞眼」，才讓小孩說了實話。

《東莞時間網》報導，小李媽媽陳女士表示，新冠肺炎疫情期間，兒子和其他小學生一樣，在家裡上線上課程；課程結束後，會有一個小時的打遊戲時間，打《王者榮耀》或《和平精英》（吃雞），上課加打遊戲，每天大約用電子產品3個小時。

11日，東莞第二批學生返校復學，上五年級的小李也正常返校了，第一天上學放學沒有異樣。但小孩隔天放學後，陳女士突然接到班上老師電話，「老師說我兒子突然有鬥雞眼，有點嚇人，讓我趕緊帶他看醫生。」

陳女士晚上下班看到兒子後也被嚇到了，因兒子的鬥雞眼很明顯，13日一大早，她便帶兒子來到東莞華廈眼科醫院就診。醫師羅建說，經過檢查，小李被診斷為「急性共同性內斜視」，右眼斜視20度，症狀非常明顯；此外，他的右眼還近視250度，這種病一般與長期玩電子產品有很大關係。

▼小李接下來可能需要做一個小手術。（圖／翻攝《廣東廣播電台》）

看到這個結果，陳女士不敢相信，在她看來，每天嚴格控制兒子玩手機3個小時，不至於會這麼嚴重。但考慮到孩子們可能不敢跟父母講真話，羅建便試著和小李單獨交流，結果，在醫生耐心詢問下，對方透露了實情。

原來，小李除了媽媽控制的3個小時用手機時間，還經常在夜裡偷偷玩手機。羅建說，小李有時會在被窩裡玩一夜，發病前，連續玩了好幾天。

羅建表示，長時間近距離用眼增加，使得眼部肌肉緊張和過度調節，是誘發急性共同性內斜視的主要原因；急性共同性內斜視多發於青少年群體，近年來出現發病率升高、發病年齡低的現象。

羅建指出，此前，他曾接診過5歲患兒的相關病例；疫情期間，孩子每天長時間使用手機、電腦等上網課、玩遊戲，長時間、高強度使用眼睛，導致內斜視的出現。

小李先接受了幾天保守治療，但效果不太理想；19日下午，他再次在母親陪同下，來到醫院接受藥物注射治療。羅建說，接下來可能需要做一個小手術，根據效果再做進一步處理。