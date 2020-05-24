　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

開學第二天得「嚇人鬥雞眼」！師急call媽：快帶去看醫生　11歲童才說實話

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

開學第二天得「鬥雞眼」！師急call媽：快帶去看醫生　11歲童才說實話。（圖／翻攝《廣東廣播電台》）

▲經過檢查，小李被診斷為「急性共同性內斜視」，右眼斜視20度。（圖／翻攝《廣東廣播電台》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸廣東省東莞市石排鎮一名11歲小學生小李（化名）才開學兩天，眼睛就出現異狀。老師趕緊打給小李的媽媽，「孩子眼睛有異樣，趕緊帶孩子去醫院檢查。」結果一就醫發現罹患「鬥雞眼」，才讓小孩說了實話。

《東莞時間網》報導，小李媽媽陳女士表示，新冠肺炎疫情期間，兒子和其他小學生一樣，在家裡上線上課程；課程結束後，會有一個小時的打遊戲時間，打《王者榮耀》或《和平精英》（吃雞），上課加打遊戲，每天大約用電子產品3個小時。

11日，東莞第二批學生返校復學，上五年級的小李也正常返校了，第一天上學放學沒有異樣。但小孩隔天放學後，陳女士突然接到班上老師電話，「老師說我兒子突然有鬥雞眼，有點嚇人，讓我趕緊帶他看醫生。」

陳女士晚上下班看到兒子後也被嚇到了，因兒子的鬥雞眼很明顯，13日一大早，她便帶兒子來到東莞華廈眼科醫院就診。醫師羅建說，經過檢查，小李被診斷為「急性共同性內斜視」，右眼斜視20度，症狀非常明顯；此外，他的右眼還近視250度，這種病一般與長期玩電子產品有很大關係。

▼小李接下來可能需要做一個小手術。（圖／翻攝《廣東廣播電台》）

開學第二天得「鬥雞眼」！師急call媽：快帶去看醫生　11歲童才說實話。（圖／翻攝《廣東廣播電台》）

看到這個結果，陳女士不敢相信，在她看來，每天嚴格控制兒子玩手機3個小時，不至於會這麼嚴重。但考慮到孩子們可能不敢跟父母講真話，羅建便試著和小李單獨交流，結果，在醫生耐心詢問下，對方透露了實情。

原來，小李除了媽媽控制的3個小時用手機時間，還經常在夜裡偷偷玩手機。羅建說，小李有時會在被窩裡玩一夜，發病前，連續玩了好幾天。

羅建表示，長時間近距離用眼增加，使得眼部肌肉緊張和過度調節，是誘發急性共同性內斜視的主要原因；急性共同性內斜視多發於青少年群體，近年來出現發病率升高、發病年齡低的現象。

羅建指出，此前，他曾接診過5歲患兒的相關病例；疫情期間，孩子每天長時間使用手機、電腦等上網課、玩遊戲，長時間、高強度使用眼睛，導致內斜視的出現。

小李先接受了幾天保守治療，但效果不太理想；19日下午，他再次在母親陪同下，來到醫院接受藥物注射治療。羅建說，接下來可能需要做一個小手術，根據效果再做進一步處理。

ET快訊
搭公車拒戴口罩！台北大媽「1人拖累整車」還裝死　全部乘客被迫
換妻玩出愛火…夫怒抓姦獲賠60萬！女模出招反制　纏訟5年倒贏
嫁給林志穎被罵爆10幾年！陳若儀受人身攻擊「萬箭穿心」哭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「全力支持」港版國安法！　李家超：香港正滋生本土恐怖主義

妖精網紅秀深溝雪乳！　無修圖真相曝光「XS→XL」只有胸是真的

北京或在香港設情報機構　梁振英：類似殖民的「政治部」

開學第二天得「嚇人鬥雞眼」！師急call媽：快帶去看醫生　11歲童才說實話

「母乳」首測出新冠病毒陽性！　《刺胳針》：需研究哺乳是否傳播

港版國安法「已接近完成」　親北京專家曝光：2個月內就定案！

陸生模擬「解放台灣」激戰　陸網大讚熱血...台灣人看完笑了：了不起

防疫復工／疫情催生新產業！　上課新模式..陸開兩會「全靠它」

「堅持九二共識，堅決遏制台獨」汪洋：引導台灣民眾看清時和勢、認清利和害

河南極罕見出土！2200年前「鵝首曲頸青銅壺」陪葬　竟裝3000ml不明液體

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

陳時中率防疫天「花襯衫+木屐」現身墾丁攜手嗨喊：我台灣我驕傲

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

淹水被酸！韓國瑜自豪3分鐘就退 居民苦笑：他沒住這怎麼會知道

怕把鼠寶吵醒！阿公暖抱著睡　爺孫臉露餡...網：一個模子刻的

「全力支持」港版國安法！　李家超：香港正滋生本土恐怖主義

妖精網紅秀深溝雪乳！　無修圖真相曝光「XS→XL」只有胸是真的

北京或在香港設情報機構　梁振英：類似殖民的「政治部」

開學第二天得「嚇人鬥雞眼」！師急call媽：快帶去看醫生　11歲童才說實話

「母乳」首測出新冠病毒陽性！　《刺胳針》：需研究哺乳是否傳播

港版國安法「已接近完成」　親北京專家曝光：2個月內就定案！

陸生模擬「解放台灣」激戰　陸網大讚熱血...台灣人看完笑了：了不起

防疫復工／疫情催生新產業！　上課新模式..陸開兩會「全靠它」

「堅持九二共識，堅決遏制台獨」汪洋：引導台灣民眾看清時和勢、認清利和害

河南極罕見出土！2200年前「鵝首曲頸青銅壺」陪葬　竟裝3000ml不明液體

社區傳播還在！美髮型師復工確診　91人有感染風險

破萬元海景民宿竟打3折！來趟墾丁小旅行　遠離鬧區躺著耍廢

捷運翹腳妹「一雙腿跨2位」！爽靠背板…瞥她一眼繼續滑手機　過2站才急收

找不到處方簽　2藥師助理隔天一聽雞皮疙瘩：爺爺在暗示我們？

「我在換妻俱樂部賣按摩棒」　情色女皇曝藥廠千金帶路...女生蒙眼猜老公的

民進黨中市黨部主委同額穩當選　四派系爭逐31席全國黨代表成關鍵

台中機車闖紅燈撞轎車　騎士「空翻一圈」倒地爬起快閃：我趕上班

「全力支持」港版國安法！　李家超：香港正滋生本土恐怖主義

特斯拉「自動駕駛系統」選配大漲價　Musk：這不會是最後一次！

安聯集團Q1營收成長5.7%、獲利23億歐元！新冠肺炎衝擊…今年難拿120億歐元目標

鋼管妹「旗袍挖空」開高衩！　人夫盯黑網襪狂拍被妻抓包

大陸熱門新聞

陸生畫「解放台灣」激戰　台灣人反應曝光

罕見出土西漢青銅壺　竟裝3000ml液體

冷氣工爬上6樓救女童　意外獲贈一間房

買爆紅手搖飲　回家見「杯底真空層」

推餐車上街叫賣　女子遭砍17刀命危

男童公園玩滑板車！銀髮婦伸腳絆倒他

港人舉辦524反惡歌法大遊行　港警放話拘捕

汪洋：堅持九二共識 堅決遏制台獨

腹部有刀疤！遭未婚夫質疑「生過孩子？」

夜釣見「人形漂浮物」　他細看秒報警

疫情新星「老師變網紅」　直播上課創千億商機

OL健身房減脂1小時！突倒地心跳停2小時、血變黑的

台籍人大：解決台灣問題「港版國安法」值得借鑒

開學第二天得「嚇人鬥雞眼」　11歲童就醫才說實話

更多熱門

相關新聞

汪洋：堅持九二共識 堅決遏制台獨

汪洋：堅持九二共識 堅決遏制台獨

中國全國政協主席汪洋今天在聯組會上說，當前台海形勢更趨複雜嚴峻，兩岸關係基本格局沒有改變；堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」，堅決遏制任何形式的「台獨」分裂活動。

港人舉辦524反惡歌法大遊行　港警放話拘捕

港人舉辦524反惡歌法大遊行　港警放話拘捕

彭定康：香港遭北京背叛　英國應發聲

彭定康：香港遭北京背叛　英國應發聲

央視稱國安法是「國家出手救香港」

央視稱國安法是「國家出手救香港」

林鄭認了：港府無法自行完成立法！

林鄭認了：港府無法自行完成立法！

關鍵字：

鬥雞眼手遊大陸要聞粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

長輩送透天「沒辦過戶」！過來人曝慘痛經驗

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

Uber小隻馬外送女照瘋傳　網驚：是真的

梅雨狂下10天回馬槍！豪大雨彈灌4天

陸生畫「解放台灣」激戰　台灣人反應曝光

陳時中挺墾丁！　業者曝最火大的事：想到怎麼能不生氣

好市多買餐包　桃園妹回家見巨型蟑螂

女跳日月潭死亡　媽等21小時跪哭

快訊／台鐵員報案「撞到人」　消防員漏夜找嘸

被人身攻擊10幾年「萬箭穿心」！林志穎老婆痛哭：很崩潰

少校出軌女主播剛記過「又躲後座幽會」

更多

最夯影音

更多
直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤
超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面