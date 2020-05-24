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「堅持九二共識，堅決遏制台獨」汪洋：引導台灣民眾看清時和勢、認清利和害

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▲▼2020全國兩會,全國政協會議,全國政協主席汪洋。（圖／翻攝Youtube:CCTV Video News Agency）

▲汪洋表示，民革、台盟、台聯的政協委員們要發揮自身優勢，團結引導廣大台灣民眾「看清時和勢、認清利和害。」（圖／翻攝《央視》）

文／中央社台北23日電

中國全國政協主席汪洋今天在聯組會上說，當前台海形勢更趨複雜嚴峻，兩岸關係基本格局沒有改變；堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」，堅決遏制任何形式的「台獨」分裂活動。

根據央視新聞，中共政治局常委、全國政協主席汪洋今天參加了民革、台盟、台聯界委員聯組會。在聽完委員發言後，汪洋對目前兩岸關係情勢做出判斷說：「當前台海形勢更趨複雜嚴峻，但兩岸關係基本格局沒有改變」。

他指出，要學習領會好中共總書記習近平在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上的重要講話精神，貫徹落實好中共中央對台工作決策部署，堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」，堅決遏制任何形式的「台獨」分裂活動，完善深化兩岸融合發展、保障台灣民眾福祉的制度安排和政策措施。

汪洋還說，民革、台盟、台聯的政協委員們要發揮自身優勢，團結引導廣大台灣民眾「看清時和勢、認清利和害、分辨真和偽，共擔民族大義、共襄復興偉業」。

中國全國兩會（政協、人大）21日起登場。汪洋21日代表全國政協作工作報告時，未提「九二共識」；中國國務院總理李克強22日在作政府工作報告時，涉台部分也未提「九二共識」，引發外界議論。

今天，汪洋藉由參加政協聯組會的公開場合，重提陸方堅持「九二共識」。

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