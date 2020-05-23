一張絕美罰單爆紅...台南帥警長相曝光！女網友狂敲碗：巡邏地點在哪裡？

▲一張絕美罰單讓不少網友大讚。（圖／翻攝爆廢公社二館，下同）

記者林昱萱／綜合報導

這罰單的字未免也太美了吧！一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張罰單，上頭員警的字卻美的讓網友們驚嘆。對此，也有網友貼出帥警的照片，更是讓不少女網友暴動直呼，「很可以」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「有沒有被開單會很認真看完每一個字？！」，畫面中的罰單乍看之下並不特別，但仔細一看可發現，該名開單員警的字跡有如書法一般，字跡相當好看，也因此讓不少網友大讚，「撫慰了被開單的心靈」、「這字也太美」、「第一次看到字這麼好看的罰單」。

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另外，該名台南帥警的長相曝光後，更是讓不少女網友敲碗暴動，「人長得帥、字也漂亮」、「我也住台南，請問弟弟巡邏地點在哪？我要去他面前路倒，我也不介意他幫我口對口人工呼吸」。據了解，該名帥警示台南市警一分局德高派出所的員警姜誠，而對於一張罰單讓自己意外在網路上爆紅，也讓他感到相當意外，不過就算如此他仍是體貼呼籲民眾，要遵守交通規則。

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