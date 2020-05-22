「妳沒戴安全帽！」　噁男假扮警察伸舌進女移工口腔「做酒測」

男子假冒警察，騙女移工騎電動車未戴安全帽要做酒測，竟趁機喇舌。示意圖。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子見外籍女子弱勢可欺，在2019年間先後對4名年輕的外籍女子及女移工假借問路，並趁機摸胸性騷擾。其中一名女被害人，遭陳男假冒警察，以未戴安全帽要酒測，假意用手電筒照口腔，竟將舌頭伸入對方口腔「喇舌」。台中地院審結，依強制猥褻、性騷擾各判1年1月、拘役70日，緩刑4年。全案可上訴。

判決書指出，陳姓男子2019年5月25日晚間9點許，騎機車看到23歲外籍女移工小紅（化名）騎電動車，頗有姿色，立刻尾隨她到潭子區居住的員工宿舍前。陳男立刻上前自稱「我是警察，你騎電動車沒戴安全帽，要做酒測！」，小紅心生畏懼，只好乖乖配合，陳男隨後要求她閉眼睛，用手電筒照她口腔，趁其不意竟將自己的舌頭伸入小紅口腔「喇舌」。

小虹驚嚇到想跑進宿舍，陳男竟接著拉住她的手，不讓她走，再伸手多次撫摸抓奶。小紅最後趁隙逃離，陳男才騎車離開。

陳男同年8月1日晚間，經過楠梓區一處教堂外，看到一名外籍女子小芬（化名），立刻上前假裝問路。小芬回稱聽不懂他問話，隨即進入教堂。陳男竟跟著進去教堂，趁小芬在更衣時，用雙手強抓她胸部。小芬驚嚇要脫逃，還遭拉住肩膀與腰部，立刻大聲呼救，陳男才趕緊逃跑。

同年月19日上午9點多，陳男在潭子區某教堂外，發現菲律賓籍29歲女子小婷（化名），又故技重施，騎機車過去假裝問路，趁她不備伸手摸她胸部。小婷大叫哭泣，同時拿出手機對陳男拍照，陳男才趕緊騎車逃離。小婷之後跟同鄉女性友人討論，才發現對方也曾遭陳男拉手性騷擾。

陳男同年11月6日上午9點左右，在潭子某超市門外看到菲律賓籍26歲女子瑄瑄（化名），上前假裝是她的同事，想幫她按摩，卻趁她不注意摸她胸部約2秒鐘。瑄瑄掙脫後，陳男才趕緊離開。

法官審酌，陳男利用外籍女子對我國語言不熟悉，身處弱勢，竟為逞私慾，先後對各被害人強制猥褻或性騷擾，被害人多達4 人。顯見他故意欺侮弱勢女子，欠缺尊重女性性自主權，還使被害人身心受創且蒙受陰影。念在陳男無前科，坦認犯行，並與小虹已達成和解並賠償，其他3名被害人因離境而未能達成和解。最後依強制猥褻罪及性騒擾罪各判1年1月徒刑及拘役70日，緩刑4年。

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