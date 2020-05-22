暖心芝加哥美男寄小禮物卡關　屏東女為愛急匯8.5萬…行員+警方急攔阻

▲屏東警分局民生派出所警員成功阻止鄭女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市鄭姓女子在Whats App通訊軟體認識一名自稱美國籍男子，對方佯稱寄禮物給她，不明原因無法送達，隨後又接獲自稱海關人員通知她要先匯款約8萬5千元才能拿到該禮物，她急忙趕到銀行匯款，行員機警通知警方到場，及時成功勸阻她被騙。

屏東警分局民生派出所警員許恩嘉於日前上午10時許，接獲報案指稱銀行內有民眾疑似遭受詐騙，欲匯款到國外，警方火速到場了解；原來是一位鄭姓女子向銀行櫃檯辦理國外匯款。

鄭女表示，前些日子透過Whats App通訊軟體認識住在美國芝加哥名為Frank之男子，今日上午該男子欲寄一份小禮物給鄭女，但物品卻因不明因素無法送達，後鄭女又從通訊軟體接獲自稱海關人員傳訊告知必須要先匯款美金2850元（約新台幣8萬5千元）才有辦法順利通關拿到禮物。

她為領取該份禮物，就到銀行匯款，所幸遇到機警行員立刻向警方報案，員警到場後詢問瞭解為「假交友（徵婚詐財）常見詐騙手法；但鄭女一開始不相信警方說法，經警方耐心分析並解釋公家單位不會透過電話或通訊軟體請民眾直接從事匯款行為，她女才恍然大悟始知受騙，事後不禁讚道：還好有警方熱心協助，保護其財產未遭受詐騙損失，對銀行及警方的機警協助阻詐行為深表感謝。

屏東警分局表示，詐騙手法層出不窮，民眾如收到何種訊息或電話，要求操作提款機、購買點數卡、接收監管資料、提交金錢都是屬於詐騙手法，不要聽信上當。如有任何詐騙相關的疑問，歡迎撥打「165反詐騙諮詢」或「110報案專線」查證。

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