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六都債務大暴增「只有1市減少」　他PO對照表引激戰！

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▲▼台北萬豪酒店Taipei Marriott Hotel,捷運文湖線,大直美麗華。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市大直美麗華。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃君瀚／綜合報導

我國現執政的直轄市長及縣市長於2018年12月25日上任，就有網友整理了全國22縣市長、短期債務，經歷了1年半任期，六都普遍呈現暴增趨勢，如桃園市一舉多了268億元、新北市多了96億元，唯一例外是台北市減債50億元。

網友24日上午在PTT發文，分享全國22縣市債務增減情況，用最新的2020年4月數據與2018年相比較，檢視各首長1年半執政下的成果。

六都中，台北市減債50億元，累計負債898億元；新北市增債96億元，累計負債1514億元；桃園市增債268億元，累計負債528億；台中市增債159億元，累計負債1089億元；台南市增債1億元，累計負債603億元；高雄市增債69億元，累計負債2550億元。

相較六都債務呈現上漲趨勢，其餘16縣市普遍減少，數據上較突出的有花蓮縣少24億元、屏東縣和彰化縣各少21億元、雲林縣少15億元，僅有新竹市增債3億元。

22縣市公債現況（圖／翻攝PTT）

▲22縣市債務現況。（圖／翻攝PTT）

網友表示，非六都縣市中只新竹市增加負債，苗栗和宜蘭因超過舉債上限被要求限期改善，減少最多的竟然是花蓮縣。他點名六都中以桃園最為誇張，和2018年相比債務漲至2倍，就算扣除地下化和捷運約93億元的支出，「也是實打實的負債增加第一，真的什麼都要爭第一呢！」

對照表貼出後，網友開始爭論值不值得，「桃園正處於人口擴張跟都市、產業更新期，會舉債建設其實不意外」、「身為一個中壢人我覺得很滿意」、「台北市真的錢太多」、「花蓮很強阿，難怪當地人都選花蓮王」、「桃園的問題是，負債大幅上漲，預算執行率卻低的驚人」、「問題在哪大家都知道，審計單位也知道。」

記者實際查詢各縣市政府統計資料，由於各縣市人口數不同，若以平均每人負擔債務來看，六都中以桃園市表現最為優良，台北市民3.4萬元、新北市民3.8萬元、桃園市民2.3萬元、台中市民3.9萬元、台南市民3.2萬元、高雄市民9.19萬元。

▼機場捷運A7站是桃園市未來熱門發展的區段。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲▼中路重劃區、機場捷運A7站重劃區是桃園市熱門區段，專家看好未來潛力。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

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