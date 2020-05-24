YouTube改版「留言區搬家」！他怨每次都按成X…重滑超心累　引共鳴爆罵

▲許多人喜歡看YouTube影片打發時間。（示意圖，與本文無關／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

比起電視，現在更多人喜歡到YouTube看各種影片，不管是什麼類別的影片都各有擁戴者，讓YouTube也要不斷更新，日前手機版就進行了改版，將原本放在下面的留言區改放在推薦影片上面，點開就看到全部留言。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「YouTube留言區改版是不是很智障？」話題成功引發其他人共鳴。

這位網友文中忍不住大抱怨，「馬的，YouTube是不是吃飽太閒？原本往下滑就可以看留言，現在改成要點一下才可以看留言」，並說改版後一點都不方便，因為每次進到留言區，要返回上一頁的時候都會按成關閉，然後留言區跳掉後就要重新滑。

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實際到YouTube看看，本來留言區是以全部顯示的方式放在最下方，但現在已經縮成一區，改放在頻道名稱（使用者帳號）下方、廣告或推薦影片上方。想要看留言的話就要先點進留言區，如果要進一步在某串留言看別人討論，還要點「查看回覆」進到討論串。

▲YouTube改版，將留言區搬到上方。（圖／記者鄺郁庭攝）

但網友介意的點就在這，已經點進「查看回覆」的話，想要返回上一頁應該要按左上方的「←回覆」，如果不小心點成右上角的「X」，就會直接關閉留言區。原PO就在留言處直怨，「剛開始瘋狂按錯，現在習慣才好一點，真的是爛設計，原本就很好用了」、「應該大部分的人都這樣，因為點開留言會是完整的一頁，要關掉很直覺就按X，哪知道就整個留言區跳掉= =，真低雷。」

就有不少人有同感直罵，「很不習慣，我一直按到右上角的叉，但最近有比較少按錯了」、「之前有一陣子變過，後來變回來還以為他們發現有多難用」、「為啥要一直改版？嘔嘔嘔嘔嘔」、「通常看影片有很高機率想看留言，改這樣根本擾民」、「重點是還提醒你『留言區搬家嘍』，讓你更氣」、「看到一半有廣告，也是要重來按一次。」