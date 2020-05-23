國小生聚集花叢「狂吸花蜜」　全場一致點頭：台人共同記憶...還會串手環！

▲仙丹花花蜜超好吃 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

在過去3C產品還不發達的時代，大自然就是孩子們最好的娛樂。有網友發文表示，小時候常在校園裡吸食一種紅花的花蜜，好奇鄉民們是否也有同樣的記憶？沒想到貼文一出，釣出各年齡層的網友紛紛響應，「真懷念」、「好吃，有夠滿足」。

「國小吸過花蜜的都幾歲了？」有鄉民在PTT八卦板發問，他表示小時候都會在學校拔一種紅色的花，花的尾端有花蜜可以吸，雖然份量不多，但甜甜的滋味就像糖果，是小朋友的最愛，就算只嚐到一點點就已經很滿足，「話說現在國小生還會吸花蜜嗎？」

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事實上，原PO提到的這種花叫做「仙丹花、矮仙丹」，只要把中間的蕊抽出來，就能夠看到花蜜，吸完之後還能把小紅花串成手環，風靡小朋友圈。

▲一花多用，還能串成手環。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文上線後，引發眾人共鳴，小至17、大至40歲的網友們都表示吸過，看來是大家的共同回憶，「39，好懷念的時光」、「甜甜的，很短暫的快樂」、「有次看到螞蟻從裡面爬出來就再也不敢吸了」、「台灣人的共同記憶」、「還會串花環」、「國小一堆人聚在花叢邊吸」。

還有人補充其他童年回憶，例如會拿酢醬草拔河、捏鳳仙花的種子等。然而要注意的是，有些花圃會被灑農藥，遇到無法辨認的植物時，還是不要輕易放入口中食用比較安全。

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