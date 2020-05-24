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三色豆+鐵板麵+半熟蛋！論平價美食「台式牛排」精髓　網秒點名它：不能少

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夜市牛排（圖／翻攝爆廢公社）

▲台式牛排示意圖，與新聞人物無關。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

如果覺得美式或法式牛排太貴，台式牛排就是融合國外口味衍伸出的平價美食，更成為許多學生跟小資族群的首選。就有網友在PTT的Gossiping板上表示，台式牛排通常是牛排+三色豆+鐵板麵+半熟蛋，但加了這麼多東西的牛排，在外國人眼中可能根本是「邪教」，忍不住好奇問卦「台式牛排的精髓是？」

這位網友在文中表示，台式牛排通常是「牛排+三色豆+鐵板麵+半熟蛋」，「在外國人眼裡，牛排就是牛排，加這麼多東西根本邪教」，就宛如「義大利人之於夏威夷比薩」。最後好奇直問，若要點出台式牛排的精髓，其他人會認為是什麼。

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，許多人心目中的答案就是醬料，「蘑菇醬」、「醬汁」、「牛排醬」、「黑胡椒醬」、「那個醬跟鍋巴」、「綜合醬汁」、「醬汁，就跟炸蝦一樣」。其他網友也紛紛留言，答案從湯品到配料都有，「玉米濃湯」、「鐵板麵」、「荷包蛋啦」、「那顆蛋」、「三色豆，嘔嘔嘔」、「三色蔬菜，台灣人省錢有營養還難吃但是好保存的經典範例，完美體現cp值思維」、「組合肉」、「餐包」。

事實上，很多台灣的異國料理反而都會做成台式口味，本站日前就曾報導《台式打拋肉全做錯！　泰網紅爆氣白眼「加番茄是死罪」...網驚從小吃到大！》泰國華裔Youtuber 「Alizabeth 娘娘」4月30日拍片，向所有賣打拋肉的餐廳業者喊話，自己吃到了加番茄的「台版打拋肉」，讓他完全不能接受大喊「這是開什麼國際玩笑」。

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台式牛排三色豆鐵板麵PTT

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