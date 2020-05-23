支持香港對台灣有什麼好處？　網提5點質疑：一定帶動炒房

▲支持香港人對台灣有什麼好處，引發網友的討論。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

北京推出「港版國安法」讓香港人的憂慮感更加深，甚至讓移民台灣的搜尋量激增，雖然台灣輿論普遍對於香港處境表達同情，但是也有網友在PTT政黑板（HatePolitics）發文質疑，支持香港對台灣有什麼好處？引發熱烈討論。

原PO在文中提出5點質疑，第一、香港根本沒有能力牽制中國，所謂的唇亡齒寒根本假議題，還不如討論恢復一年起跳的義務役。第二、香港人完全沒有想要融入台灣，一堆人根本是想來建香港村，還記得幾十年前外省人來台灣的矛盾嗎？

第三、香港人來台灣，無庸置疑一定帶動炒房，「你各位啊，房子還沒買吧」。第四、香港人現在連下一步要幹嘛都不知道，「你確定要跟香港一起死」。第五、沒有什麼今日香港明日台灣，香港是中國的一部分，台灣是獨立主權國家，民進黨沒有智障到干涉中國內政。

▲網友認為實質支持香港對台灣沒什麼好處，所以民進黨才會關心、支持但不介入。（圖／記者李毓康攝）



網友在推文中留言表示，「事實就是如此，所以DPP才會關心支持不介入」、「操作香港議題來賣台灣價值騙票啊」、「不知道，就人道救援而已」、「可以達到政治目的」、「中台大戰的模擬戰，順便看看我們壓身家的老美是否真有能耐」。

不過，也有網友反駁，「多一個擋箭牌在前面啊，笨！」希望香港人在香港死撐到底，而不是逃來台灣，另外，也不只香港人，其他的勢力也應該死撐到底。

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