柯文哲批表決鈴響7分鐘「沒效率」　許智傑酸：請去問民眾黨立委

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨22日在立法院舉辦「共融經濟幸福永續－後疫情時代經濟論壇」，台北市長柯文哲受邀出席發表短講，不過期間因立院議場響鈴提醒立委開會，時間斷斷續續長達7分鐘，讓他忍不住抱怨「在台北市政府比長官慢就是遲到，慢來的直接到後面罰站」。對此，民進黨立委許智傑說，柯文哲可能不太了解立院的運作，「請他問一下民眾黨內的立委」，立委的工作不是只有投票。

民眾黨22日在立法院舉辦「共融經濟幸福永續－後疫情時代經濟論壇」，柯文哲亦受邀出席發表短講。不過在短講開始不久後，當柯文哲講到紓困之亂時，立院議場響鈴提醒立委開會，時間斷斷續續長達7分鐘，讓頻頻被打斷的他忍不住抱怨，沒有效率、國家要改進，「在台北市政府比長官慢就是遲到，慢來的直接到後面罰站」。

根據立法院議事規則，立法院會當天第一次表決議案前，會先響鈴7分鐘，讓立委有充足時間從各會館走到議場。柯文哲22日在短講中談及紓困之亂、萬元之亂時，恰巧碰到表決鈴響起。

對此，民進黨立委許智傑23日表示，柯文哲可能不太了解立法院的運作，「請他問一下民眾黨內的立委」，立法委員每天除了要開會表決，還要研究法案、連署法案、接待陳情、開協調會、舉行記者會，工作不是只有投票一項而已。

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