　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院26日行使促轉會人事同意權　民進黨團將一致性投票

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲不當黨產委員會代理主委楊翠。（圖／記者林敬旻攝）

▲促轉會主委被提名人楊翠。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院上月30日完成促轉會委員及國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選案，促轉會由現任代理主委楊翠出任主委，NCC部分則提名現任代理主委陳耀祥擔任主委。立法院原排定26日處理兩項人事同意權案，不過22日經立法院長游錫堃召集朝野協商，決議26日院會僅處理促轉會人事案，NCC人事案則確定不處理，預計延後至6月下旬臨時會再行處理。

立法院上週完成審查促進轉型正義委員會提名名單及國家通訊傳播委員會（NCC）提名名單，民進黨團19日在程序委員會中提案，26日院會中行使促轉會與NCC的人事同意權案投票，不過國民黨團總召林為洲指稱，總統府電郵遭駭內容提到NCC要找親綠學者，因此反對將同意權案列入院會討論事項。

隨後，林為洲率領國民黨團集體退席，抗議並揚言朝野協商全部停止，但因國民黨團退席抗議，最後程序委員會做成決議，26日院會將行使促轉會、NCC人事同意權案投票。

▲▼立法院司法及法制委員會,NCC主委陳耀祥。（圖／記者李毓康攝）

▲NCC主委被提名人陳耀祥。（圖／記者李毓康攝）

游錫堃22日上午召集朝野協商，確定26日院會議程，上午將處理促轉會人事同意權案，下午則改為繼續進行討論事項，NCC人事同意權案確定不處理，當日也不處理臨時提案。

據了解，日前因程序委員會通過增列促轉會、NCC人事同意權案，將兩案同意安排26日於院會處理，引發國民黨一度退席抗議，民進黨團選擇釋出善意，同意將NCC人事同意權案延後至臨時會處理，促轉會人事同意權案則照常26日院會處理。

民進黨團書記長鍾佳濱23日受訪時表示，民進黨團過去在人事同意權的行使上都是一致性投票，這一次也沒有例外，不過22日朝野協商達成的共識，僅安排26日上午處理促轉會人事同意權的行使，至於何時行使NCC人事同意權，朝野黨團在協商中只有交換意見，是否要召開臨時會也還沒有進行協商，「只能說NCC沒放在下週二，沒有討論要到放在何時」。

國民黨團總召林為洲則說，國民黨團基本上不認同這批被提名人，「這些都很明顯親綠，國民黨團投不下去」，促轉會是獨立機關，要超出黨派、獨立行使職權，至少要找中立一點的學者，屆時國民黨團會適度抗議，戰術還在商討當中。

對此，鍾佳濱表示，22日的朝野協商只有安排行使促轉會人事同意權案，至於各黨團對於同意權的行使要如何表達，「這是各自尊重」，至於國民黨團是要杯葛抗議還是不出席，從不進場投票、領票不投票、甚至把票匭藏起來，「過去的例子不一而足」，民進黨團不可能事先評論，對於在野黨如何行使同意權都表示尊重。

其他人也看了這些...

蔡英文宣誓就職唱國歌　全程開口「吾黨所宗」也沒有漏掉
「心中壓力多過喜悅！」蔡英文：我跟賴清德很榮幸接受託付
蔡英文點名「防疫國家隊」　讚醫護藥師郵差超商店員運將都是英雄

更多熱門新聞...

蔡英文：不會接受中國以「一國兩制」矮化台灣　重申8字堅定原則
蔡英文啟動修憲：18歲公民權優先推動、國民法官一定要上路
蔡英文「六大核心戰略產業」鎖定5G：行政院將成立數位發展部

振興一下我們的美麗

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
鬼鬼、李佳穎上《玩很大》　現場照被拉近看…網狂喊「KID手放
600元住一晚CP值超高！9家旅店隨你選　台中、台南玩到爽
遭酸民惡毒攻擊！日本22歲女星自殺身亡
快訊／連續兩天+0！新冠肺炎維持441例「無本土病例41天」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷韓成功藍營推李四川補選？　民調曝：跟陳其邁對比僅差8％　

立院26日行使促轉會人事同意權　民進黨團將一致性投票

蔡壁如質疑國軍「心輔制度不健全」　國防部：1985專線滿意度高達99％

侯友宜揪各縣市首長：推動跨縣市旅遊互惠方案　快速振興國內經濟

被朱立倫推參選2024總統？　侯友宜回應了

蘇巧慧憶去年三讀同婚專法「感動時刻」：林昶佐怒飆藍營立委3分鐘

綠營提修憲複決綁2022選舉　孫大千怒嗆：騙到政權就為所欲為！

陳佩琪疑暗諷民進黨「騙到的是贏家」　柯文哲：寫得這麼有趣

練台生100萬元交保　柯文哲：總是有業者的責任

批紓困缺漏搶話語權？柯文哲：那只是建議

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

下麵沒2分鐘就軟、我沒偷吃喔 諧音太鬧！是吃火鍋還是罵人？

睡覺也能減肥？5種方法睡好覺 千萬別報復性熬夜、睡前飲酒！

騎士轉彎摔車「重機突自動駕駛」 行駛1分鐘才停！網笑：被車拋棄

口罩國家隊女員工偷1萬4千片！一箱一箱扛走轉賣爽賺3萬下場慘

乩童安慰車禍女童...不忍心落淚 土地公上身保證：妹妹也會出院

罷韓成功藍營推李四川補選？　民調曝：跟陳其邁對比僅差8％　

立院26日行使促轉會人事同意權　民進黨團將一致性投票

蔡壁如質疑國軍「心輔制度不健全」　國防部：1985專線滿意度高達99％

侯友宜揪各縣市首長：推動跨縣市旅遊互惠方案　快速振興國內經濟

被朱立倫推參選2024總統？　侯友宜回應了

蘇巧慧憶去年三讀同婚專法「感動時刻」：林昶佐怒飆藍營立委3分鐘

綠營提修憲複決綁2022選舉　孫大千怒嗆：騙到政權就為所欲為！

陳佩琪疑暗諷民進黨「騙到的是贏家」　柯文哲：寫得這麼有趣

練台生100萬元交保　柯文哲：總是有業者的責任

批紓困缺漏搶話語權？柯文哲：那只是建議

「疑羅志祥身影」突襲潮牌店引暴動　真實身份曝光了！

罷韓成功藍營推李四川補選？　民調曝：跟陳其邁對比僅差8％　

沒有冠軍　墨超足球聯賽直接取消球季

水果嘉年華5場直播「送萬元品嚐」　有Mr.Wish、丹堤咖啡等手搖業者

洋娃娃童星長大了！謝欣諭一雙水靈大眼「Q萌破表」私照曝光

新冠肺炎增至411人解隔離！　居家隔離者「剩不到10人」

剛動完豐臀手術！　小A辣認準備「整下面」：不用活那麼久，至少漂亮我很開心

受惠於疫情延賽　派克斯頓2月開刀已準備好開季歸隊

迪士尼「拼圖時鐘」實用登場！《玩具總動員》好繽紛　維尼竟是藍白色

台男盼赴越南結婚「自費篩檢遭拒」陳宗彥曝 「這問題」更嚴重

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

政治熱門新聞

陳其邁奔高雄勘災！網讚：真市長回來了

家門積水不到1小時就退！高雄網友：韓國瑜治水100分

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

設籍高雄公務員6／6放假處理　王淺秋：韓國瑜非常危險

台灣基進公布民調：罷韓鐵票目前僅53萬　「北漂游子」站出來

林飛帆電話連線黃之鋒：台灣應組「撐香港國際隊」

命理師指賴清德讓蔡英文升格美猴王

陳其邁深夜直奔台南、高雄勘災　呼籲民眾嚴防大雨、土石流

高雄各區傳災情　綠議員酸：韓國瑜破功

誰是疫情終結者？賴清德曝只有「他們」能拯救陳時中

立院三讀　農民退休按月領退休金

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

高雄119處淹水點！韓國瑜：不到一天水退光

快訊／韓國瑜再聲請「停止罷韓」　遭法院駁回

更多熱門

相關新聞

違反勞基法　公布處分期日與罰鍰

違反勞基法　公布處分期日與罰鍰

立法院會22日晚間三讀通過《勞動基準法》修正草案，增訂事業單位若違反勞基法規定，主管機關應公布項目，除了現行已有的事業單位及負責人姓名，還要包含處分期日、違反條文及罰鍰金額。

立院三讀／載貨掉落最重罰18000

立院三讀／載貨掉落最重罰18000

立院三讀／未滿15歲身故可領61.5萬喪葬費

立院三讀／未滿15歲身故可領61.5萬喪葬費

公務員懲戒委員會更名懲戒法院

公務員懲戒委員會更名懲戒法院

立院三讀／違法製造販賣「模擬槍」處250萬

立院三讀／違法製造販賣「模擬槍」處250萬

關鍵字：

促轉會國家通訊傳播委員會NCC楊翠陳耀祥立法院游錫堃鍾佳濱民進黨團林為洲國民黨團

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

KTV驚見「包廂四腳獸」！44秒影LINE瘋傳

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

陳其邁奔高雄勘災！網讚：真市長回來了

男大生涉偷拍女老師裙底風光被逮

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

Gogoro設計總監偷吃人妻…還要綠帽夫賠償百萬

起床「只有她聞到香味」男星曝隱藏涵義

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

員警「專車載往古蹟」...他脫光成浮屍

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

24歲女星瞞家人上19禁節目　爸怒了

學生北捷「自動間隔」　網感動推爆

曾之喬爆有孕了！華研正式回應　

更多

最夯影音

更多
穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...
送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面