批紓困缺漏搶話語權？柯文哲：那只是建議

▲柯文哲出席台北市南區扶輪社捐血車捐贈典禮。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陳家祥／台北報導

許久不見的台北市長柯文哲夫人陳佩琪，近來再度於臉書上發文，連續幾篇都在針貶時事、大談騙票、選總統等政治議題；再加上柯文哲近來發言常對準中央紓困缺漏，更直指紓困有「戰略錯誤」。此番動作被聯想是柯試圖要搶回話語權，避免在罷韓過後，成為民進黨新的打擊目標。

對此，柯文哲23日上午出席南區扶輪社捐血車捐贈典禮前受訪表示，第一點，陳佩琪寫的臉書，自己每次讀完都心驚膽顫，還問她怎麼寫那麼有趣。但柯強調，陳佩琪寫什麼都沒有去干涉。

至於對紓困的批評，柯文哲說，那不叫批評，如果是惡意講才叫批評，「我們那個坦白講只能算是建議」；但柯說，老實講，後來萬元紓困，就算事後查，真的很難查證，「發下去以後，1年後才能看到數據，要再拿回來我看也是困難」。

媒體追問，中央昨晚間加碼急難救助金45億，柯文哲嘆了口氣說，這只是表示台灣的國家基礎建設還不太完整，因為整個政府E化太低，「其實台灣是ICT大國，資通訊大國，理論上應該要有更好的基礎建設」。

柯文哲說，像電子身分證等措施，昨天到立法院才再講，台北市政府在推電子公文，但是到現在還是常常要蓋印章，表示在法律上有很多一定要用紙張保存的，什麼人事任命要永久保存，「我說現在區塊鏈一定比蓋印章、蓋在紙上還好保存，表示說台灣很多立法什麼，整個國家基礎建設要追上去」。