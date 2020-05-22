後疫情時代「跨海」結盟楊鎮浯簽旅遊合作　侯友宜笑喊：一起「脫困」！





▲新北金門互惠旅遊「金新款待-振興國旅上錢線」。（圖／觀旅局提供，下同）



記者羅婉庭／新北報導

隨新冠肺炎疫情趨緩，為配合中央推動「防疫旅遊」政策，新北市與金門縣共推跨海互惠旅遊，22日由新北市長侯友宜與金門縣長楊鎮浯共同簽署旅遊合作計畫，在後疫情時代，「我們不只要紓困，更要一起脫困」攜手振興經濟。



侯友宜笑著說會找時間去「金門大膽玩」，邀請楊鎮浯屆時在金門靶場來場友誼賽；同時也力邀金門的好朋友們來新北體驗青春山海線的風光，新北一定會「金新款待」，讓大家有趟安全、安心、快樂的旅程。



侯友宜表示，這次與金門縣的合作，是在後疫情時代下，帶動觀光產業、市民經濟的重要里程碑，竭誠歡迎其他縣市與新北結盟，共同規劃互惠旅遊，攜手拚經濟，推廣兩地旅遊、振興國旅經濟。



楊鎮浯表示，兩縣市在第一時間快速啟動規劃互送踩線團，以最高效率促成今天的跨海互惠防疫旅遊合作計畫，希望藉此讓國人感受到疫情趨緩，大家都在盡全力振興產業經濟，帶給國人信心，也讓生活逐漸回到常軌。



「金新款待」OK旅遊，新北的推薦旅程以「青春山海線」為主，包含金山、九份、瑞芳、深奧鐵道自行車等，再結合淡蘭古道的坪林茶園體驗；金門則規劃了「遊金門 類出國」、「親子遊金門」、「金門大膽玩」三條遊程，結合新北的金山、九份與金門高粱酒為「金九-金酒」主題，更加碼贈送金門踩線團每人一瓶防疫酒精，讓旅程更安心。