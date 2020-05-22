　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

後疫情時代「跨海」結盟楊鎮浯簽旅遊合作　侯友宜笑喊：一起「脫困」！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲新北金門互惠旅遊「金新款待」振興國旅上錢線。（圖／觀旅局提供）

▲新北金門互惠旅遊「金新款待-振興國旅上錢線」。（圖／觀旅局提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

隨新冠肺炎疫情趨緩，為配合中央推動「防疫旅遊」政策，新北市與金門縣共推跨海互惠旅遊，22日由新北市長侯友宜與金門縣長楊鎮浯共同簽署旅遊合作計畫，在後疫情時代，「我們不只要紓困，更要一起脫困」攜手振興經濟。
 
侯友宜笑著說會找時間去「金門大膽玩」，邀請楊鎮浯屆時在金門靶場來場友誼賽；同時也力邀金門的好朋友們來新北體驗青春山海線的風光，新北一定會「金新款待」，讓大家有趟安全、安心、快樂的旅程。
 
侯友宜表示，這次與金門縣的合作，是在後疫情時代下，帶動觀光產業、市民經濟的重要里程碑，竭誠歡迎其他縣市與新北結盟，共同規劃互惠旅遊，攜手拚經濟，推廣兩地旅遊、振興國旅經濟。
 
楊鎮浯表示，兩縣市在第一時間快速啟動規劃互送踩線團，以最高效率促成今天的跨海互惠防疫旅遊合作計畫，希望藉此讓國人感受到疫情趨緩，大家都在盡全力振興產業經濟，帶給國人信心，也讓生活逐漸回到常軌。
 
「金新款待」OK旅遊，新北的推薦旅程以「青春山海線」為主，包含金山、九份、瑞芳、深奧鐵道自行車等，再結合淡蘭古道的坪林茶園體驗；金門則規劃了「遊金門 類出國」、「親子遊金門」、「金門大膽玩」三條遊程，結合新北的金山、九份與金門高粱酒為「金九-金酒」主題，更加碼贈送金門踩線團每人一瓶防疫酒精，讓旅程更安心。

▲新北金門互惠旅遊「金新款待」振興國旅上錢線。（圖／觀旅局提供）

ET快訊
家門積水不到1小時就退！高雄網大讚「韓市長治水100分」
美女主播「E級豪球大走山」！沮喪吐原因：上半部整個消失
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁深夜直奔台南、高雄勘災　呼籲民眾嚴防大雨、土石流

後疫情時代「跨海」結盟楊鎮浯簽旅遊合作　侯友宜笑喊：一起「脫困」！

立院三讀／企業違反《勞基法》　政府應公布處分期日與罰鍰

家門積水不到1小就退！高雄網友大讚「韓市長治水政策100分」

快訊／豪雨炸全台　蔡英文：中央嚴陣以待！國軍官兵、抽水機隨時待命

立院三讀／汽車載貨掉落最重罰1萬8000元　臨停接送兒童不受「三分鐘限制」

影／立院三讀《保險法》　未滿15歲孩童身故可領61.5萬喪葬費

新北財庫快見底！　議員喊中央速撥款：紓困核定率79.5%卻沒錢發

立院三讀／公務員懲戒委員會更名「懲戒法院」　改採一級二審制

中國外交戰狼化？中駐義大使：「功夫熊貓」比喻更貼切

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

吳尊想和Nei Nei.Max當朋友　「讓他們隨時有事都會跟我說」

陳其邁深夜直奔台南、高雄勘災　呼籲民眾嚴防大雨、土石流

後疫情時代「跨海」結盟楊鎮浯簽旅遊合作　侯友宜笑喊：一起「脫困」！

立院三讀／企業違反《勞基法》　政府應公布處分期日與罰鍰

家門積水不到1小就退！高雄網友大讚「韓市長治水政策100分」

快訊／豪雨炸全台　蔡英文：中央嚴陣以待！國軍官兵、抽水機隨時待命

立院三讀／汽車載貨掉落最重罰1萬8000元　臨停接送兒童不受「三分鐘限制」

影／立院三讀《保險法》　未滿15歲孩童身故可領61.5萬喪葬費

新北財庫快見底！　議員喊中央速撥款：紓困核定率79.5%卻沒錢發

立院三讀／公務員懲戒委員會更名「懲戒法院」　改採一級二審制

中國外交戰狼化？中駐義大使：「功夫熊貓」比喻更貼切

中國擬強推港版國安法　蓬佩奧發重話：香港自治承諾敲喪鐘

大陸挖台灣灘造「潛艦伏擊區」？　盜採海沙真實原因曝光

一張紫爆圖曝高屏「725毫米雨彈」轟炸！鄭明典說話了　揭關鍵最強雨帶

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

政治熱門新聞

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

高雄各區傳災情　綠議員酸：韓國瑜破功

快訊／韓國瑜再聲請「停止罷韓」　遭法院駁回

家門積水不到1小就退！高雄網友：韓國瑜治水100分

蛙人拚過天堂路！女友「含淚一吻」惹哭網

設籍高雄公務員6／6放假處理　王淺秋：韓國瑜非常危險

韓國瑜看治水成效　強調「退水速度」是重點

罷韓民調一面倒！館長：6月6日很刺激

快訊／2度聲請「停止罷韓」！法院裁定出爐

了不起！童仲彥錄取性學博士班「口試全程英文」

連勝文反罷韓：勞民傷財幫了誰？

高雄鹽埕新興街淹水　住戶：6/6之後就不會了

會議不見韓國瑜　高市府公布照片

用公務車超時　立院：仍會公布名單

更多熱門

相關新聞

新北財庫快見底！　紓困核定率高達79.5%卻沒錢發

新北財庫快見底！　紓困核定率高達79.5%卻沒錢發

新北市政府受理民眾申請紓困核定率79.5%，全台最高，但卻面臨沒錢發放困境，目前中央提供之紓困金額僅餘4,368萬元。新北市議會國民黨團書記長周勝考22日在議會質詢時呼籲中央，正視今年因為疫情造成的稅收減收效應，儘快補足紓困金，幫助弱勢民眾。

新北市創舉再加一！整合8大銀行組「安遷小組」拚招商

新北市創舉再加一！整合8大銀行組「安遷小組」拚招商

陳時中：紓困預算擴大編列至45億

陳時中：紓困預算擴大編列至45億

境外生沒來大學宿舍收支有缺口！教育部砸2億紓困

境外生沒來大學宿舍收支有缺口！教育部砸2億紓困

在地人列基隆3進化！「市區以外」整排新社區

在地人列基隆3進化！「市區以外」整排新社區

關鍵字：

紓困金門縣新北市楊鎮浯侯友宜

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

快訊／雨彈持續！高雄七賢三路淹成 「漂漂河」

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

全台縣市22日　停班停課懶人包

Gogoro設計總監偷吃人妻…還要綠帽夫賠償百萬

台南蘇大媽挨打了！壯男左勾拳重捶讓她倒退3步

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面