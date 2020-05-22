紓困預算擴大編列至45億　陳時中：下週優先發放給「快用完」縣市

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新北市長侯友宜21日表示，新北紓困申請已受理超過5萬件，核定金額為4億4961萬5000元，錢很快就會用完，希望中央後續再撥3億元因應。對此，防疫中心指揮官陳時中表示，19日已開始進行第四波撥款作業，近期也會行文給行政院，把整體紓困金額擴大到45億，讓地方不要在財務上感受到困難。

陳時中表示，目前還沒有縣市超額發放。衛福部是在20日收到新北市來文，但早在19日就開始第四波撥款作業，預計撥出7億8千多萬，新北截至21日止，入帳的金額共5億7699多萬，撥出金額約4億8000多萬，並未超標。新北市20日提出申請，希望能有5億元，衛福部會請社工司加快作業，在週一先把2億多元撥下去。

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侯友宜表示，新北市因為有了標準作業手冊，審核速度加快，21日單日就核定通過8,997件，發放1億166萬元，按照這個速度，以及民眾仍陸續在申請的狀況看來，中央加撥的錢也會很快就用完，希望中央後續再撥付3億元，以利儘速發放給核定通過的民眾。

截至5月21日下午4時為止，新北市紓困申請已受理超過5萬件，共52,814件，核定37,122件，其中符合資格通過的有29,358件，不符合的有7,764件，無論是受理件數、核定件數以及核定金額，仍然是全國最高。