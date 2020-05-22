新北財庫快見底！　議員喊中央速撥款：紓困核定率79.5%卻沒錢發





▲侯友宜日前慰勉「擴大急難紓困」第一線公所同仁。（資／記者張一中攝）



記者羅婉庭／新北報導

新北市政府受理民眾申請紓困核定率79.5%，全台最高，但卻面臨沒錢發放困境，目前中央提供之紓困金額僅餘4,368萬元。新北市議會國民黨團書記長周勝考22日在議會質詢時呼籲中央，正視今年因為疫情造成的稅收減收效應，儘快補足紓困金，幫助弱勢民眾。

新北市急難紓困實施方案統計數，截至22日16時統計，單日受理2,800件，已累計受理55,614件，核定通過7,134件，核定金額8,270萬5,000元，已累計核定44,256件(通過34,932案，不通過9,324案)，核定金額5億3,232萬元，核定比79.57%。

對此，周勝考今日質詢時提到，新北市民眾申請紓困案件全國第一，核發率也第一，但中央撥付的紓困金比例卻比桃園市少，以新北市至6月底申請紓困案件至少7萬件，不足金額至少點缺3至5億元。

周勝考表示，新北市公務人員為了辦理紓困案件日夜趕工備極辛苦，為的就是讓申請紓困民眾早日領到紓困金，但是錢握在中央手上，到今天為止根據市府社會局資料，紓困金也快要沒錢發了，如果依據社會局統計到6月底申請案件約7萬件，中央需補足紓困缺口約3到5億元。

市議員金瑞龍、周勝考都強調，地方政府不是向中央「乞討」紓困金，是配合中央執行紓困方案，因為現在申請紓困的民眾主要是弱勢者，目前市府面臨的是因為疫情稅入減收預估80億元，財源減少無法支應紓困金，需要中央及時撥補支應，呼籲中央要體恤新北市政府財政困境，早日撥補紓困金。

周勝考舉例指出，今年跟去年1至4月公益彩券盈餘分配基金比較，今年較去年已經短少1億多元，預期下半年會更少，對弱勢團體的支持更是雪上加霜，因此紓困更顯重要性。國民黨團議員也呼籲中央政府共同防疫之際也要下放資源給地方政府，補足新北市政府紓困金就是共同防疫的好方法，要讓民眾看得到、吃得到、感受得到。

新北市社會局長張錦麗表示擴大急難紓困申請，本日核定通過計有7,134件，金額為8,270萬5000元，累計核定金額已達5億3,232萬元，中央分兩次撥給新北市共5億7,600萬元，目前僅餘4,368萬元。依照目前各公所核定的速度，將出現不足。



新北市長侯友宜表示，各公所同仁非常努力，加速審理申請案件，到22日為止中央所撥紓困款僅剩4,368萬元，雖然21日中央再撥2億5,000萬元紓困款給新北市，但依照核定比率估算還少近3億元，中央經費若未能及時到位，新北市可以墊支先撥發，不耽擱到急需紓困的民眾，希望中央能及早撥付。