全國首創！新北市後疫情時代拚招商　整合8大銀行與地主創「安遷小組」

▲新北市與業者簽署合作備忘錄，提供比市面行情更優惠的價格予業者進駐。左起東聯開發董事長許燈城、新北副市長吳明機、吉柏實業董事長陳慶煌、經發局何怡明。（圖／經發局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府近期結合三環六線將新莊副都心、新板特區、三重第二行政區打造為新北三大軸心，並整合8大銀行與示範基地，組成工廠安遷小提出多項工廠安遷輔導措施，22日簽署合作備忘錄，提供比市面行情更優惠的價格予業者進駐。

新北市政經發局表示，市府透過整體開發，如五股垃圾山試辦計畫、塭仔圳及蘆南蘆北地區等地區，藉由都市更新方式翻轉新北容貌，帶動大台北產業發展。為服務廠商解決勞工安置及產業用地需求，特別邀集私有地主、8大銀行業與市府跨機關共同組成「新北市工廠安遷輔導服務團隊」，同時呼籲更多地主與市府合作招商，解決工廠安遷問題，創造雙贏局面。

新北副市長吳明機指出，新北市108年招商超過1,125億元成績有目共睹，今年招商案已落實547億元投資金額，超過3.7萬個就業機會，而在提供產業擴廠升級空間部分，從108年7月起受理都市計畫工業區立體化申請，迄今已審查通過24案，投資金額高達210億元。

吳明機表示，市府聯手當地產業預計提供超過1.6萬個就業機會及創造約980億元產值，顯示新北產業動能持續加溫，有更多的企業要來新北市投資設廠。

經發局長何怡明說，市府成立工廠安遷輔導團隊，就是要快速協助或媒合整體工廠安遷，並與私有產業園區地主、工業區立體化廠商共同簽訂工廠安遷輔導合作備忘錄，提供比市面行情更優惠價格出售土地，以及預售、出租標準廠房讓業者進駐。

何怡明表示，感謝8大銀行與市府合作，提供優惠貸款方案等資金協助，這些輔導措施都是全國首創，並由地政局、城鄉局、勞工局與經發局等協力合作，解決各項安遷設廠問題。

經發局補充，為協助企業投資設廠，鼓勵民間能釋出更多土地與廠房物件，或透過立體化方案捐贈產業空間獲得容積獎勵，藉由招商一條龍服務窗口與投資障礙排除小組，更可加速企業深根新北，落實新北市安居樂業之政策目標。





▲新北副市長吳明機。（圖／經發局提供）





▲新北市與業者簽署合作備忘錄，提供比市面行情更優惠的價格予業者進駐。（圖／經發局提供）