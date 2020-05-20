旅美小說家於梨華辭世　女兒稱「染新冠引發呼吸衰竭」病逝

▲有「留學生文學鼻祖」稱號的旅美作家於梨華近3週前病逝，根據女兒孫曉凡說法，她死於新冠肺炎引發的呼吸衰竭。（圖／思行文化提供）

文／中央社記者尹俊傑紐約19日專電

有「留學生文學鼻祖」稱號的旅美作家於梨華近3週前病逝，《紐約時報》今天引述於梨華女兒孫曉凡說法指出，於梨華死因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）引發呼吸衰竭。

《紐時》將於梨華列入死於2019冠狀病毒疾病的逝者名單。根據訃告，於梨華4月30日在美國馬里蘭州蓋瑟斯堡（Gaithersburg）寓所逝世，享壽90歲。孫曉凡（Lena Sun）現任華盛頓郵報記者。

Thank you @amyyqin for this lovely NYT obit of my mom. She would have liked it very much. https://t.co/8m4XNoDa2Q — LenaSun (@bylenasun) May 19, 2020

於梨華創作生涯橫跨半世紀，著有數十部小說與短篇故事，常取材她的經歷，描繪華人在戰後美國社會的處境，以她筆下的「無根的一代」聞名文壇。

在1967年出版的知名長篇小說「又見棕櫚，又見棕櫚」中，於梨華筆下的主人翁留學美國10年，取得博士學位後返台，疏離感卻因家人誇耀他在西方的生活經歷而加深，展現出留美學生的迷惘與寂寞，讓於梨華得到「留學生文學鼻祖」封號。

於梨華在美國嘗遍移民生活酸甜苦辣，發現華人存有盲目崇拜西方的傾向。1970年代末尾，時值中國文化大革命結束後大批青年赴美留學，於梨華對這些學生寫了一封公開信。她當時在信中寫道，「你們來，帶著我們中國絕不比人差的智慧來，帶著我們特有的勤儉與韌性來，更不要忘了，帶著個人及民族的自尊來。」

▲於梨華（左）2016年曾和么弟於幼華（右）返台舉辦聯合新書發表會。（圖／思行文化提供）

根據《紐時》訃告，於梨華1929年11月28日生於中國上海，出生年分早於外界熟知的1931年。於梨華在浙江寧波成長，抗戰期間隨家人顛沛流離，1947年隨父親舉家遷往台灣。1953年從國立台灣大學歷史系畢業後，於梨華赴美留學，1956年取得加州大學洛杉磯分校（UCLA）新聞學碩士學位。

於梨華當年以短篇小說「揚子江頭幾多愁」獲獎後嘗試出版更多英文故事，但不受美國出版商青睞。她生前受訪時說，美國出版商只對女性裹小腳、男性吸鴉片上癮等符合東方異國風樣態的故事有興趣，但她想寫華人移民在美國社會掙扎。

於梨華曾於紐約州立大學阿爾巴尼分校（SUNY Albany）教授華語與中國文學，1993年退休。2006年，於梨華獲美國密德伯里大學（Middlebury College）榮譽博士學位，校方稱她為「戰後5位最具影響力的中國出生女性作家之一，華人留學生文學類型鼻祖」。

於梨華1975年返回中國大陸探親後，作品一度在台灣遭禁。她於2013年受訪時說，「在美國，我只能落葉，不能歸根。我的根在中國。」

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