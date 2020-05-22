川普要對「港版國安法」作出強烈回應　陸外交部反擊

▲川普揚言就港版國安法作出反擊。（圖／路透）



記者曾俊豪／綜合報導

美國總統川普指出，若中國在香港推行《國安法》，美國將作出強烈回應。對此，中國外交部發言人趙立堅22日回應，「中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹’一國兩制’方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。」

中共十三屆全國人大三次會議21日晚間公布議程，會議將審議《關於建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制決定(草案)》，消息一出，引起國際關注。路透報導，川普21日在離開白宮前向媒體表示，「假如中國在香港實施國安法立法計畫，美國將有強烈回應。」

▲反送中衝擊中美關係。（圖／記者黃彥傑攝）

事實上，港版國安法的消息曝光後，除了大陸官媒發文力挺外，港澳辦、中聯辦發言人也都透過新聞稿聲援國安法立法。當中不約而同點名港獨勢力，在佔中到反送中期間，與台獨以及外國勢力勾結。文中還強調，國安法不會影響港人新聞自由、言論自由的權利。

趙立堅則指出，國家安全是國家生存發展的基本前提，「放眼世界，沒有任何國家允許在其本國領土從事分裂國家等危害國家安全的活動。香港是中國的一個特別行政區，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。」

他強調，「中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。」