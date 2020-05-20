賀小英就職！美「重量級挺台」議員：北京武統將致災難後果

▲被視為「重量級挺台派」的共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）對於中國頻繁的軍事行動表示擔憂。（圖／路透）
記者吳美依／綜合報導
總統蔡英文20日舉行連任就職典禮，許多美國國會議員錄製影片祝賀，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在推特上表示恭喜。其中，被視為「重量級挺台派」的共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）表示，他希望武力統一台灣並非中國正在考慮的選項，因為此舉將引發美中軍事衝突的災難性後果。
現任參院情報委員會代理主席的盧比歐向《美國之音》坦言，他對於中國頻繁的軍事行動感到擔憂，「我希望這不是他們現在考慮採取的選項，因為這將成為災難性事件，最終導致與美國的武力衝突。」他提到，美國對於台灣有著安全防衛的承諾，「所以我們希望事態不會那樣（發展），那對於所有人而言都會非常糟糕。」
▲台灣連線共同主席、參院外交委員會的民主黨議員梅南德茲（Bob Menendez）也錄製影片祝賀蔡英文連任就職。（圖／達志影像／美聯社）
蔡英文20日舉行連任就職典禮，雖因疫情考量，取消慶祝活動也沒有邀請外國嘉賓，但許多美國國會議員透過影片祝賀。其中，參院台灣連線（Senate Taiwan Caucus）共同主席、共和黨議員英霍夫（Jim Inhofe）表示，他希望加強美台各方面合作關係，「我期待台灣成為我們最緊密的知己之一。」另一名台灣連線共同主席、參院外交委員會的民主黨議員梅南德茲（Bob Menendez）也期許美台保持友好關係。
但是，英霍夫和梅南德茲都表示，並不擔心中方做出其他更大的動作。梅南德茲說，中國沒有理由升高台海緊張關係。他認為，蔡英文「想要維持現有架構的本質，保持台灣自治現實……這不該成為中國加劇衝突的原因。」
Congratulations to Dr. Tsai Ing-wen on the commencement of your second-term as Taiwan’s President. Taiwan’s vibrant democracy is an inspiration to the region and the world. With President Tsai at the helm, our partnership with Taiwan will continue to flourish.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 19, 2020
另外，美國國務卿蓬佩奧19日也在推特上發文，祝賀蔡英文展開第二任期，並指出美台官方互動來到最新高度，「台灣活潑的民主鼓舞著那個地區和全世界。有了蔡總統掌舵，我們與台灣的夥伴關係將會繼續蓬勃發展。」