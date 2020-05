賀小英就職！美「重量級挺台」議員：北京武統將致災難後果

▲被視為「重量級挺台派」的共和黨參議員盧比歐(Marco Rubio)對於中國頻繁的軍事行動表示擔憂。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

總統蔡英文20日舉行連任就職典禮,許多美國國會議員錄製影片祝賀,國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)也在推特上表示恭喜。其中,被視為「重量級挺台派」的共和黨參議員盧比歐(Marco Rubio)表示,他希望武力統一台灣並非中國正在考慮的選項,因為此舉將引發美中軍事衝突的災難性後果。

現任參院情報委員會代理主席的盧比歐向《美國之音》坦言,他對於中國頻繁的軍事行動感到擔憂,「我希望這不是他們現在考慮採取的選項,因為這將成為災難性事件,最終導致與美國的武力衝突。」他提到,美國對於台灣有著安全防衛的承諾,「所以我們希望事態不會那樣(發展),那對於所有人而言都會非常糟糕。」

▲台灣連線共同主席、參院外交委員會的民主黨議員梅南德茲(Bob Menendez)也錄製影片祝賀蔡英文連任就職。(圖/達志影像/美聯社)

蔡英文20日舉行連任就職典禮,雖因疫情考量,取消慶祝活動也沒有邀請外國嘉賓,但許多美國國會議員透過影片祝賀。其中,參院台灣連線(Senate Taiwan Caucus)共同主席、共和黨議員英霍夫(Jim Inhofe)表示,他希望加強美台各方面合作關係,「我期待台灣成為我們最緊密的知己之一。」另一名台灣連線共同主席、參院外交委員會的民主黨議員梅南德茲(Bob Menendez)也期許美台保持友好關係。

但是,英霍夫和梅南德茲都表示,並不擔心中方做出其他更大的動作。梅南德茲說,中國沒有理由升高台海緊張關係。他認為,蔡英文「想要維持現有架構的本質,保持台灣自治現實……這不該成為中國加劇衝突的原因。」

Congratulations to Dr. Tsai Ing-wen on the commencement of your second-term as Taiwan’s President. Taiwan’s vibrant democracy is an inspiration to the region and the world. With President Tsai at the helm, our partnership with Taiwan will continue to flourish.