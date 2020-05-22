人大審「港區國安法」　林鄭月娥說話了：年輕人鼓吹港獨

▲香港特首林鄭月娥。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸全國人民代表大會將審議「港區國安法」，香港特別行政區行政長官林鄭月娥22日下午回應了！聲明表示，去年六月至今的「修例風波」所涉及的暴力不斷升級、鼓吹港獨。她更點名，年輕人衝擊中央駐港機構、策劃動員所謂「國際支持」，干預香港事務、詆毀「一國兩制」，因此《決定》通過後，香港特區政府將全力配合完成有關立法。

香港特區政府網站22日下午，刊登林鄭月娥對於《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的聲明。

▲2020大陸全國人大會議，將審議港區國安法、民法典等草案。（圖／翻攝自CCTV）

林鄭月娥首先強調，「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」，鑑於香港特別行政區面臨的國家安全局勢日趨嚴峻，而特區行政立法機關難以在一段可見時間內自行完成維護國家安全有關的立法，特區政府支持全國人大審議從國家層面，建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的《決定》。

林鄭月娥說，該《決定》通過後，香港特區政府將全力配合全國人大常委會盡快完成有關立法，履行維護國家安全的職責，確保香港在「一國兩制」下的長期繁榮穩定。

對於國安法規範內容，林鄭月娥稱，針對的是「那些分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動的行為以及外國和境外勢力干預香港特區事務的活動。」

▲香港去年爆發反修例抗爭。（圖／記者游宗樺攝）

她直接點名，去年六月至今的「修例風波」所涉及的暴力不斷升級，更出現多宗爆炸品及槍械事件，構成恐怖主義活動的風險，嚴重危及公共安全；這期間，鼓吹「港獨」、「民主自決」的組織煽動示威人士，特別是青年人，公然侮辱和焚燒國旗、污損國徽、衝擊中央駐港機構，並策劃動員所謂「國際支持」，干預香港事務，詆毀「一國兩制」在香港的實踐和公然挑戰中央政府和特區政府的權威。

另一方面，聲明指，部分政黨人士亦多次揚言要癱瘓特區政府，還有部分人士乞求外國干預香港事務，甚至對香港實施制裁。這些行為已嚴重觸碰「一國「原則的底線，破壞中央和特區的關係、危害國家主權安全及挑戰中央權力和《基本法》權威。

對於人大審議「港區國安法」的正當性，以及是否改變「一國兩制」的討論，林鄭月娥在聲明中說，國家安全立法屬於中央事權，是無可置疑的；《決定》沒有修改《基本法》，也沒有取代或排斥《基本法》第二十三條規定。

她還說，全國人大審議作出《決定》的根本目的是為了維護國家安全、維護香港繁榮穩定，從而更好地保障香港廣大市民的合法權益和自由，不會影響香港居民依法享有的各項權利和自由，也不會影響香港司法機關行使獨立的司法權和終審權。

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