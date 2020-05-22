全球都在看！「港版國安法」若出現　紐時：會更加撕裂中美關係

▲李克強提及港澳表示，將會維持港人治港、澳人治澳。（圖／翻攝：CCTV Video News Agency）

記者陳亭伃／綜合報導

中國第13屆全國人大三次會議22日登場，國際對於會議內容高度關注，其中包括中國對於香港的管理是否會有新的方針。自1997年香港回歸中國後，2019年爆發香港示威遊行，讓中國政府提出將審議新的法律與執法機制，以保護香港國家的安全，更可能出現位香港量身打造的「港版國安法」，提高容許跨境執法、交由中國法院審理的可能。

根據《紐約時報》報導，此次中國人大三次會議中，特將「港版國安法」納入討論議程中，雖僅以保護香港國家安全為由，未多說明細節，但也可能象徵未來將會有更多的法條來回應2019年香港爆發的大規模示威遊行；而該項議程繞過香港立法程序，授權人大常委會就國家安全在港實施立法，再納入基本法附件三形式在香港實施。

該項討論引發國際高度關注，《紐時》即分析，在新冠疫情的影響下，香港示威活動減少，如今隨著疫情緩和，中國當局擔心再爆發，因此需要當機立斷的做決定，然而需要承擔的後果，恐怕將會加劇中國與美國之間不斷惡化的關係，過去美國時常提醒中國「不得侵蝕香港的自治權與自由」。

此外，英國外交部也聲明，將會高度關注此次人大會議內容，期望中國方面可以尊重香港的權力、自由與自治權，另也指出作為《中英聯合聲明》一方，將會致力維護香港的自治，盼中國能尊重一國兩制的模式。美國總統川普則表示，若「港版國安法」真的出現，美方勢必會做出強烈的回應。

中國總理李克強22日會議中提及港澳時，提到將會貫徹「一國兩制」、「港人治港、澳人治澳」，維持健全特別行政區維護國家安全的法律制度與執行機制，落實特區政府的責任。

「港版國安法」之所以受到外界關注，只要為2015年中國國安法明訂國民有義務舉報涉及違反國家安全的事物，若在香港同樣執行恐會違反香港人權保障，甚至進一步成為跨境執法、交由中國法院審理的藉口。

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