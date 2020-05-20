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「北京加強施壓、疫情衝擊經濟」！南華早報：蔡英文第2任期的巨大挑戰

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▲▼總統就職典禮，蔡英文就職演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲《南華早報》報導指出，蔡英文第二屆任期將面臨巨大挑戰。圖為蔡英文在總統就職典禮上演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者吳美依／編譯

總統蔡英文今（20）日舉行就職典禮，《南華早報》（SCMP）報導指出，她在第二屆任期將面臨巨大挑戰，蔡政府被預期受到北京加強施壓，也必須迅速解決受到疫情衝擊的經濟。但是，大多數分析人士認為，中方的策略不太可能奏效，蔡英文將堅持以穩定、一致的態度處理兩岸關係。

《南華早報》指出，隨著蔡英文展開第二任期，她將面臨巨大挑戰，最大的難題就是來自北京日益增加的壓力。中國被預期加強施壓力道，在台灣周邊進行更多軍事演習，並進一步透過外交手段孤立台灣，強迫蔡英文接受「一中政策」。

但分析人士認為，上述策略不太可能奏效，因為這是蔡英文最後一屆總統任期，她很有可能堅持以穩定、一致的態度處理兩岸關係，甚至試圖利用美國的支持來對抗北京，並且拓展台灣的外交範圍。

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統,賴清德,陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文在1月的總統大選中以壓倒性優勢獲勝。圖為開票之夜的情況。（圖／記者李毓康攝）

報導指出，63歲的蔡英文在第一屆任期內因同性婚姻合法化、加強長照護理等社會服務改革獲得讚譽，不但增加台灣的國際能見度，也加強與美國的非官方關係，1月以壓倒性優勢贏得總統大選。她與美友好，拒絕接受「一中政策」，成為大陸方面的眼中釘，其政府近日積極爭取恢復世界衛生組織（WHO）觀察員的地位，進一步激怒北京。

此外，蔡英文在20日的就職典禮上也重申「和平、對等、民主、對話」的原則，作為她的兩岸政策基礎，並強調台灣不會接受「一國兩制」。

▲▼總統就職典禮，蔡英文、賴清德。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲總統蔡英文與副總統賴清德20日現身就職典禮。（圖／ETtoday攝影中心攝）

民進黨立委羅致政（Lo Chih-cheng）表示，台北不會像是北京所說的一樣，被華府當成棋子，「透過美國的大力支持，台灣可以提高國際知名度」。他也以《台北法案》（TAIPEI Act）作為美國在國際上支持台灣的例證，「但是，即使美國對台灣的支持比過去任何時候都還要強烈，還是得由其他國家決定是否聽取美國的意見。」

台灣陸委會前副主席黃介正（Alexander Huang）說，北京不會滿意蔡英文的做法，可能以更多軍事威嚇與外交手段排擠台灣，他也指出，儘管關係穩固密切，但考慮到國際政治現實，美國能夠替台灣帶來的幫助依然有限。

黃介正認為，蔡英文沒有尋求達到兩岸和解，況且在這方面無法做得像前總統馬英九那麼好，但也無意與美國建立更正式的關係，而是關注在台灣人、尤其年輕族群身上建立獨立心態，鼓勵反對兩岸統一。

▲報導指出，蔡政府也必須加速處理受到疫情重挫的經濟。（示意圖／ETtoday資料照）

此外，台灣經濟研究院學者邱達生（Darson Chiu）指出，除了兩岸關係以外，蔡英文也必須處理受到疫情衝擊的經濟。他認為，經濟已經受到重創，且短期內沒有恢復跡象，「政府必須加快解決這個問題。」

根據數據，台灣今年第一季GDP成長1.54％，在亞洲四小龍之中居冠，但增幅是4年以來新低。與此同時，年輕族群的失業率預估達到12％，是2008年全球金融危機以來的新高。

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