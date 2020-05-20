　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國飆破150萬人染疫…全球最高　川普：這是「榮譽勳章」！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普表示，他把美國的高病例數視為一枚「榮譽勳章」（Badge of Honor）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國新冠肺炎病例數累計超過150萬，9萬多人染疫死亡。總統川普19日表示，高病例數反映了美國良好的檢測能力，他也將此視為一枚「榮譽勳章」（Badge of Honor）。川普宣稱，美國擁有龐大人口，且至今實施1400萬次檢測，遠遠超過其他國家，才會導致病例數居全球之冠。

《政客》（Politico）報導，川普19日被問及是否針對巴西實施旅遊限制時，突然主動表示，「我們有很多病例時，我不認為這是一件壞事。我認為，在某種程度上這是一件好事。因為這代表我們的檢測更好。如果我們檢測100萬人而非1400萬人，病例就會少了許多，對吧？所以，我把這視為一枚榮譽勳章。」

川普認為，美國擁有龐大人口，且目前已實施了將近1400萬次檢測，遠遠超過其他國家，「真的，這是一枚榮譽勳章。這是對於檢測以及許多專業人員所做的所有工作致敬。」

▲美國,加州,洛杉磯,新冠肺炎,檢測。（圖／路透）

▲美國確診數突破150萬，成為全球最高。圖為加州洛杉磯的檢測情況。（圖／路透）

根據約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，美國確診數突破150萬，位居全球之冠，死亡病例數也超過9萬。雖然川普主張，全國已經執行1400萬次檢測，但疾病管制與預防中心（CDC）的數據是1260萬次。

民主黨全國委員會（Democratic National Committee）批評川普的言論，直指150萬病例代表著美國「領導階層的徹底失敗」。哈佛大學全球健康研究所（Harvard Global Health Institute）也表示，美國每天至少必須進行50萬次檢測，才能重啟經濟並且保持開放。

BBC也引述牛津大學數位出版機構Our World in Data數據，在每1000人的平均檢測數量之中，美國排名全球第16名，雖然領先南韓，但落後冰島、紐西蘭、俄羅斯和加拿大等國。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

 
ET快訊
蔡依林爸媽證實已離婚！　經紀人鬆口回應了
羅志祥發文時間「暗藏密碼」　13張「周揚青親密照」全曝光
羅志祥tag周揚青「實現她最大願望」！　悲吐：這些年我對妳製
快訊／羅志祥突發7000字「對不起我錯了」懺悔周揚青
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

旅美小說家於梨華辭世　女兒稱「染新冠引發呼吸衰竭」病逝

研究：肺部嚴重感染　可能導致「免疫系統暫時停擺」！

國務卿爆「使喚助理遛狗」！川普力挺反擊：他忙著和金正恩談判

泰國航空狂虧損「債務重組計畫」獲准！總理喊話：別讓泰航破產

反駁報復說！蓬佩奧坦承「建議開除督察長」：不知他在調查我

WHO點頭了！同意調查疫情應對…卻避開「病毒關鍵問題」

火箭險擊「美國駐巴格達大使館」！警報器狂響…暫未傳傷亡

白宮發言人證實！川普「服用奎寧防疫」還稱：很多醫生也在吃

「讓整個國家失望！」白宮貿易顧問痛批CDC　雙方火藥味超濃

2少女同框1男…現身偏僻郊外　畫面流出被父兄「榮譽謀殺」槍斃慘死！

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

賀小英就職！美「重量級挺台」議員：北京武統將致災難後果

堅信疫情是「假的」...1個月後害妻子確診病危　他後悔：別像我一樣蠢

譴責「中國欺台惡行」　美國務院發言人重磅貼出中國民國國旗！

快訊／「台灣是珍貴的朋友！」日官房長官祝賀蔡英文就職：我們的重要夥伴

「台灣是真正的朋友」　加拿大議員親錄影片恭喜蔡英文：世界需要更多台灣！

美國飆破150萬人染疫…全球最高　川普：這是「榮譽勳章」！

520加入蓬佩奧挺台行列！美議員發文提蔡英文　讚揚台灣民主

旅美小說家於梨華辭世　女兒稱「染新冠引發呼吸衰竭」病逝

紐約醫院近40％重症患者亡！僅4分之1活著回家　醫曝奎寧、瑞德西韋用藥結果

稱美中協議不如往日重要　川普：對中國非常失望！

30歲艷妻「下面太鬆」被老公嫌爆！　動手術加工狂噴血…下場GG

端午連假「澎金馬航線」尖峰訂位太滿　第二波加班機開賣時間出爐

永固-KY今日上市　掛牌首日上漲1.37%

女友糾纏前任！他抓包氣瘋　爆漿公社怒PO「薄馬流汁照」：還有影喔…下場慘爆

全程流例中文！白宮副國安顧問博明祝賀蔡英文就職：台灣值得全世界學習

申世景被譽為「臉蛋天才」　天生美肌吃「豬皮」維持彈性

男男版色戒續集！馬家輝睽違4年寫《鴛鴦六七四》　被讚2020最強華語小說

蔡英文回應拜登推特賀文　期待加強台美的夥伴關係

腸腸宅急便！靈活小胖汪「飛奔叼包裹」幫爸簽收　全家人嚇一跳

家中瘋長「傘狀異形生物」　1天大5倍還流黑汁…網嚇哭：看到圖片快吐了！

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

國際熱門新聞

全球487萬人染疫！義大利確診、死亡「突翻倍」

股神「被詐香油錢」巴菲特210億飛了

歡迎調查　譚德塞：WHO持續領導抗疫

譚德塞領導抗疫　川普：不改就退出

日本岐阜縣15hrs狂震30次　最大規模5.3

23歲媽「1歲兒鎖車上」放火燒命危　目擊者：心都碎了

印度神童預言：12月會有更大災難

紐時：美國打科技戰用台灣施壓　直逼中方紅線

道瓊反跌390點！美官員警告經濟風險持續

已婚保姆誘姦男童懷孕生女　判刑30個月

更／巴勒斯坦：停止履行與美國、以色列所有協議

地球得以喘口氣！排放量降至14年前

賀蔡總統就職　蓬佩奧：防疫值得仿效

助兒錄取UCLA　母砸1194萬行賄

更多熱門

相關新聞

沙爾克後衛粗口「問候對手阿嬤」全聽見

沙爾克後衛粗口「問候對手阿嬤」全聽見

隨著許多國家和地區疫情趨緩，德甲在台灣時間16日重啟賽事，將成為足壇五大聯賽最先復賽，其中作為開幕戰的多特蒙德對上沙爾克，成為德甲史上首次空場，不過也因為空場，發生了沙爾克法國後衛托迪博（Jean Clair Todibo）在場上的髒話也變得格外清楚。

美向中國企業下大單　買N95口罩

美向中國企業下大單　買N95口罩

五旅行社2月成立　不符紓困標準

五旅行社2月成立　不符紓困標準

國泰金：逾7成民眾看好今年GDP可望保1

國泰金：逾7成民眾看好今年GDP可望保1

520加入蓬佩奧挺台行列　美議員讚台灣民主

520加入蓬佩奧挺台行列　美議員讚台灣民主

關鍵字：

北美要聞川普CDC新冠肺炎世界疫情

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

人夫球星陳鏞基賽前「極樂酒局」纏綿辣妹！

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

陳時中一句回答藏底　他驚：高境界

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面