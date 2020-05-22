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遇害沙烏地記者哈紹吉長子：家屬已經原諒凶手

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▲▼ 沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）長子薩拉（Salah Khashoggi，左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙烏地阿拉伯記者哈紹吉長子薩拉（Salah Khashoggi，左）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者何宏儒安卡拉22日專電

2018年在駐伊斯坦堡領事館遇害的沙烏地阿拉伯記者哈紹吉，他的長子薩拉在推特聲明，表示家屬已經「原諒」凶手 。此舉將使得遭到定罪判處死刑的凶手有機會減刑。

哈紹吉（Jamal Khashoggi）長子薩拉（Salah Khashoggi）今天在推特張貼聲明說：「做為殉教者哈紹吉（Jamal Khashoggi）家屬，我們宣布已經原諒殺害我們父親的人。」

他在伊斯蘭教齋戒月中的「吉慶之夜」（Laylat al-Qadr）當天上傳聲明，內容也分享鼓勵人寬恕的可蘭經文。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家哈紹吉生前堪稱中東最具影響力記者，經常撰文批評沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。哈紹吉於2018年10月2日在駐伊斯坦堡領事館內遭到沙烏地派出的暗殺小組殺害，至今尚未尋獲的遺體據信遭到肢解處理。

參與暗殺行動的5人去年12月遭到沙烏地宣判死刑，但外界批評這不是真誠究責，只是藉此保全下令謀殺的幕後主使。沙烏地否認實際統治者穆罕默德．沙爾曼和他的高階幕僚涉案。

▲▼ 沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）失蹤。（圖／路透社）

▲沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）。（圖／路透社）

外界認為王儲最高階幕僚卡塔尼（Saud al-Qahtani）策劃本案。不過檢方指出，經調查後，卡塔尼因「證據不足」而不予起訴。前情報機構副首長阿希里（Ahmed al-Assiri）負責監督殺害哈紹吉，他雖被起訴，最終也因證據不足而獲判無罪。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，沙烏地法律規定，若謀殺案被害人家屬原諒凶手，則他們有機會免於死刑。目前仍不清楚上述聲明是否會使凶手的死罪得到正式赦免。

哈紹吉的土耳其籍未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）對薩拉上述聲明表達反對立場，強調自己不原諒下令和執行殺害的人。

她於薩拉發布聲明後數個小時推文說：「賈瑪爾．哈紹吉已經成為超越你我的國際象徵，受到景仰和愛慕。他被人暗算的滔天謀殺案沒有追訴時效，沒有人有權利原諒凶手。包括我在內的人，在賈瑪爾終獲正義（#JusticeForJamal）之前絕不停手。」

哈紹吉遇害後，沙烏地因為自由和人權惡名昭彰，遭到媒體大加撻伐。美國中央情報局（CIA）和聯合國法外處決、即審即決或任意處決問題特別調查員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）都直指哈紹吉之死與王儲有關。

沙烏地本來聲稱哈紹吉已自行離開領事館，在提出諸多自相矛盾說法，終於在案發18天後，坦承哈紹吉已在領事館內遇害，並歸咎於「自作主張的」惡棍特工所為，不過對於遺體所在，迄今不漏口風。

卡拉馬爾德去年在調查報告中作成本案為沙烏地難辭其咎的「預謀處決」結論。

►沙烏地「閉門審判」哈紹吉案…高官全無罪　UN調查員：簡直是嘲弄
►沙國王儲談「哈紹吉之死」：我要承擔全部責任！　否認下令殺人

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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