遇害沙烏地記者哈紹吉長子：家屬已經原諒凶手

▲沙烏地阿拉伯記者哈紹吉長子薩拉(Salah Khashoggi,左)。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者何宏儒安卡拉22日專電

2018年在駐伊斯坦堡領事館遇害的沙烏地阿拉伯記者哈紹吉,他的長子薩拉在推特聲明,表示家屬已經「原諒」凶手 。此舉將使得遭到定罪判處死刑的凶手有機會減刑。

哈紹吉(Jamal Khashoggi)長子薩拉(Salah Khashoggi)今天在推特張貼聲明說:「做為殉教者哈紹吉(Jamal Khashoggi)家屬,我們宣布已經原諒殺害我們父親的人。」

他在伊斯蘭教齋戒月中的「吉慶之夜」(Laylat al-Qadr)當天上傳聲明,內容也分享鼓勵人寬恕的可蘭經文。

「華盛頓郵報」(The Washington Post)專欄作家哈紹吉生前堪稱中東最具影響力記者,經常撰文批評沙烏地王儲穆罕默德.沙爾曼(Mohammed bin Salman)。哈紹吉於2018年10月2日在駐伊斯坦堡領事館內遭到沙烏地派出的暗殺小組殺害,至今尚未尋獲的遺體據信遭到肢解處理。

參與暗殺行動的5人去年12月遭到沙烏地宣判死刑,但外界批評這不是真誠究責,只是藉此保全下令謀殺的幕後主使。沙烏地否認實際統治者穆罕默德.沙爾曼和他的高階幕僚涉案。

▲沙烏地阿拉伯記者哈紹吉(Jamal Khashoggi)。(圖/路透社)

外界認為王儲最高階幕僚卡塔尼(Saud al-Qahtani)策劃本案。不過檢方指出,經調查後,卡塔尼因「證據不足」而不予起訴。前情報機構副首長阿希里(Ahmed al-Assiri)負責監督殺害哈紹吉,他雖被起訴,最終也因證據不足而獲判無罪。

獨立新聞媒體「中東之眼」(Middle East Eye)報導,沙烏地法律規定,若謀殺案被害人家屬原諒凶手,則他們有機會免於死刑。目前仍不清楚上述聲明是否會使凶手的死罪得到正式赦免。

哈紹吉的土耳其籍未婚妻成吉茲(Hatice Cengiz)對薩拉上述聲明表達反對立場,強調自己不原諒下令和執行殺害的人。

她於薩拉發布聲明後數個小時推文說:「賈瑪爾.哈紹吉已經成為超越你我的國際象徵,受到景仰和愛慕。他被人暗算的滔天謀殺案沒有追訴時效,沒有人有權利原諒凶手。包括我在內的人,在賈瑪爾終獲正義(#JusticeForJamal)之前絕不停手。」

Jamal was killed inside his country's consulate while getting the docs to complete our marriage. The killers came from Saudi with premeditation to lure, ambush & kill him. Nobody has the right to pardon the killers. We will not pardon the killers nor those who ordered the killing