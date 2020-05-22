林飛帆電話連線黃之鋒：台灣應組「撐香港國際隊」





▲林飛帆。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中國大陸全國人大力推「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」（港版國安法），民進黨副秘書長林飛帆22日受訪時表示，已與香港眾志秘書長黃之鋒通過電話，台灣應考慮組成「撐香港國際隊」，協助香港思考制度性層級的提升。

林飛帆表示，個人立場部分，今天已經與香港朋友通電話，包含黃之鋒，他們都提到香港氛圍嚴峻，「之鋒也告訴我，非常多運動參與者擔心人身安全，我也向他表達，台灣非常多朋友關注他們，我們對香港手足不會置之不理。」

林飛帆說，個人做為執政黨成員，有三點建議，不管朝野政黨都可以參考，但也不會認為自己的建議大家都要接受，就是供大家參考。

林飛帆說，第一，針對香港國安法，台灣應該做出共同呼籲聲明，共同表達對北京作法的譴責。第二，建議執政團隊思考，針對香港情勢變化，應該積極展開跟美國在內理念相近國家，研擬跨國人道救助港人的跨國合作機制，「我們都知道防疫上我們有國家隊，防疫過程中國際合作，針對香港情勢演變，我們對港的協助也應該跨國合作，或許可以組成撐香港國際隊。」

▲黃之鋒（中）2019年9月曾拜會民進黨立法院黨團。（資料照／記者屠惠剛攝）

第三，林飛帆說，應該展開研究，下一個階段香港情勢變化下，如何進一步提供協助，是否升高對港協助制度層級的提升，過去有港澳條例十八條協助香港朋友，這樣規範授權，做進一步提升制度性層級的協助，以因應香港朋友的需要。



林飛帆表示，最後建議國際共同撐香港，包含美國在內國家，對於香港民主立法可以進行研究，朝野研擬共同提出類似美國的香港人權民主法案。他強調，就像民進黨聲明所指，強力譴責北京，共同聲援香港朋友，「告訴香港手足，我們不會放棄。」