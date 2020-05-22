國安法確保一國兩制　港中聯辦：激進分子企圖攬炒香港

▲北京定調香港動蕩是港獨勾結台獨與外國勢力所致。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

香港中聯辦發言人22日表示，港版國安法是堵塞香港國家安全法律漏洞的必要之舉，是確保一國兩制行穩致遠的治本之策，因為少數政治激進分子企圖「攬炒」香港，綁架750萬港人利益，執意把香港逼往絕路，「中央絕不會坐視不管」。

十三屆全國人大三次會議上午審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，會議結束後，包含特首港澳辦、中聯辦、特首林鄭月娥等人均就法案表示意見。

中聯辦發言人表示，自「佔中」和「修例風波」以來，香港反對派及本土激進分離勢力勾連外部勢力屢屢突破底線，讓一國兩制的實踐面臨挑戰，國家安全受到威脅，「一些人公然鼓吹港獨，叫囂『武裝建國』、『廣場立憲』、『為美國而戰』，侮辱和焚燒國旗，污損國徽，衝擊中央駐港機構和特區政權機關。」

▲香港中聯辦砲轟政治激進份子攬抄香港。（圖／達志影像／美聯社）

發言指出，這些人當街縱火，四處投擲汽油彈和燃燒彈，破壞程度不斷升級，已經呈現本土恐怖主義特徵。這些行為使香港國土安全、政治安全、公共安全遭受嚴重衝擊，香港法治和市民生命財產受到嚴重威脅，「香港面臨回歸以來最嚴峻局面，一國兩制列車面臨脫軌的危險。」

發言人提到，少數政治激進分子企圖攬炒香港，綁架750萬港人利益，執意把香港逼往絕路，「對此中央絕不會坐視不管，他們完全低估中央政府維護國家安全、維護香港大局穩定、維護香港同胞根本福祉的決心和意志。」

發言人強調，香港國家安全立法針對的是分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預等危害國家安全的行為，針對的是極少數涉嫌危害國家安全犯罪的人，廣大市民依法享有的言論、新聞、出版、集會等自由不受干預，日常生活不會受到影響，財產安全繼續得到切實保障。